Головна Спорт ЛНЗ готується до викупу зіркового бомбардира з чемпіонату України

ЛНЗ готується до викупу зіркового бомбардира з чемпіонату України

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 23:59
ЛНЗ націлився на Твердохліба: лідер Кривбасу може перейти взимку
Єгор Твердохліб. Фото: "Кривбас"

Черкаський ЛНЗ в січні продасть в "Шахтар" за 4,5 млн євро Проспера Оба. Отримані кошти витратять на новачків.

Одним із можливих трансферів може стати забивний гравець "Кривбасу" Єгор Твердохліб, повідомив портал Футбол 24.

Егор Твердохлиб
Єгор Твердохліб. Фото: "Кривбас"

ЛНЗ забере лідера "Кривбасу"

За інфорацією джерела, ЛНЗ готовий вийти з пропозицією вже у зимове трансферне вікно, хоча подробиць потенційної угоди поки що не розкривають.

Твердохліб виступає за "Кривбас" із січня 2024 року після трансферу з "Минаю". У Кривому Розі він став одним із ключових гравців команди. Саме з ним клуб здобув історичні бронзові медалі УПЛ у сезоні 2023/24. У нинішній кампанії 23-річний півзахисник провів 13 матчів і забив п’ять голів, залишаючись одним із найрезультативніших у складі криворіжців.

Контракт футболіста чинний до кінця 2027 року, тож для ЛНЗ трансфер може виявитися непростим і фінансово затратним.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

ЛНЗ посідає друге місце в УПЛ із 29 очками й намагається зміцнити склад перед вирішальною частиною сезону. "Кривбас" іде п’ятим із 22 балами, і можлива втрата одного з лідерів може суттєво вплинути на амбіції команди.

футбол Футбол трансфери Кривбасс ЛНЗ Єгор Твердохліб
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
