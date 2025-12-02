ЛНЗ націлився на Твердохліба: лідер Кривбасу може перейти взимку

Черкаський ЛНЗ в січні продасть в "Шахтар" за 4,5 млн євро Проспера Оба. Отримані кошти витратять на новачків.

Одним із можливих трансферів може стати забивний гравець "Кривбасу" Єгор Твердохліб, повідомив портал Футбол 24.

За інфорацією джерела, ЛНЗ готовий вийти з пропозицією вже у зимове трансферне вікно, хоча подробиць потенційної угоди поки що не розкривають.

Твердохліб виступає за "Кривбас" із січня 2024 року після трансферу з "Минаю". У Кривому Розі він став одним із ключових гравців команди. Саме з ним клуб здобув історичні бронзові медалі УПЛ у сезоні 2023/24. У нинішній кампанії 23-річний півзахисник провів 13 матчів і забив п’ять голів, залишаючись одним із найрезультативніших у складі криворіжців.

Контракт футболіста чинний до кінця 2027 року, тож для ЛНЗ трансфер може виявитися непростим і фінансово затратним.

Статистичний портал Transfermarkt оцінює гравця у 1,5 млн євро.

ЛНЗ посідає друге місце в УПЛ із 29 очками й намагається зміцнити склад перед вирішальною частиною сезону. "Кривбас" іде п’ятим із 22 балами, і можлива втрата одного з лідерів може суттєво вплинути на амбіції команди.