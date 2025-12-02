Відео
Один з лідерів УПЛ в січні буде скупляти футболістів

Один з лідерів УПЛ в січні буде скупляти футболістів

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:26
ЛНЗ готує гучне підсилення взимку після продажу Оба в Шахтар
Гравці ЛНЗ Черкаси. Фото: ЛНЗ

У сезоні УПЛ 2025/2026 рр. несподівано конкурентом донецького "Шахтаря" в боротьбі за чемпіонство є не київське "Динамо". "Гірники" найбільший спротив отримали від черкаського ЛНЗ.

ЛНЗ в зимове трансферне вікно, яке стартує 1 січня, планує серйозне підсилення, повідомив блогер Віктор Вацко.

Плани ЛНЗ на січень

За інформацією Вацка, черкаський "ЛНЗ" планує надзвичайно активну зимову трансферну кампанію. Після досягнення домовленостей щодо продажу форварда Проспера Оба до "Шахтаря" за 4,5 млн євро клуб отримає фінансовий простір і має намір суттєво підсилити одразу кілька ліній.

У Черкасах уже працюють над оновленням оборони, півзахисту та атаки. Скаутський департамент, за словами Вацка, особливу увагу зосередив на країнах Балканського регіону. Саме там "ЛНЗ" бачить найбільший потенціал для підсилення — ринок доступний, перспективний і дозволяє знаходити гравців, здатних одразу підвищувати рівень команди.

Фінансові можливості, які з’явилися завдяки Оба та "Шахтарю" та стабільній підтримці інвесторів, дозволяють "ЛНЗ" розглядати варіанти, недоступні ще кілька сезонів тому.

Після 14 турів чемпіонату України ЛНЗ іде на другому місці, поступаючись "Шахтарю" лише двома очками.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
