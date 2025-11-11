Відео
Головна Спорт Названо річний бюджет донецького Шахтаря

Названо річний бюджет донецького Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 11 листопада 2025 00:02
Оновлено: 00:31
Шахтар має найбільший бюджет в Україні - яка сума
Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар" Донецьк

Донецький "Шахтар" є найбагатшим українським футбольним клубом. Вони дозволяють собі трансфери з Бразилії за суми від 10 до 20 млн євро.

Український журналіст Сергій Тищенко повідомив, який має бути бюджет у "Шахтаря".


Футболісти донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар" Донецьк

Бюджет "Шахтаря" найбільший в Україні

Тищенко проаналізував фінансову міць лідерів УПЛ після заяв гендиректорів. "Динамо" Київ оперує бюджетом у 35-40 мільйонів євро, "Полісся" — 25-30 мільйонів доларів.

За словами Журналіста, бюджет "Шахтаря" складає близько 60 млн євро.

"Донецький клуб точно має найбільший бюджет в Україні. Лише на трансфери вони дозволяють собі десятки мільйонів євро. Я думаю, що загальні річні витрати "гірників" — близько 60 мільйонів євро", — зазначив Тищенко.

Після 12 турів УПЛ "Шахтар" лідирує з 27 очками, випереджаючи "Полісся" та ЛНЗ, у яких по 23 бали, та "Динамо" — 20 очок.

Нагадаємо, наставника столичного "Динамо" Олександра Шовковського запитали про відставку.

Колишній футболіст "Динамо" Олег Саленко закликав до змін у тренерському штабі "Шахтаря".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
