Шахтар має найбільший бюджет в Україні - яка сума

Донецький "Шахтар" є найбагатшим українським футбольним клубом. Вони дозволяють собі трансфери з Бразилії за суми від 10 до 20 млн євро.

Український журналіст Сергій Тищенко повідомив, який має бути бюджет у "Шахтаря".

Бюджет "Шахтаря" найбільший в Україні

Тищенко проаналізував фінансову міць лідерів УПЛ після заяв гендиректорів. "Динамо" Київ оперує бюджетом у 35-40 мільйонів євро, "Полісся" — 25-30 мільйонів доларів.

За словами Журналіста, бюджет "Шахтаря" складає близько 60 млн євро.

"Донецький клуб точно має найбільший бюджет в Україні. Лише на трансфери вони дозволяють собі десятки мільйонів євро. Я думаю, що загальні річні витрати "гірників" — близько 60 мільйонів євро", — зазначив Тищенко.

Після 12 турів УПЛ "Шахтар" лідирує з 27 очками, випереджаючи "Полісся" та ЛНЗ, у яких по 23 бали, та "Динамо" — 20 очок.

