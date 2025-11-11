Шахтер имеет самый большой бюджет в Украине — какая сумма

Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк

Донецкий "Шахтер" является самым богатым украинским футбольным клубом. Они позволяют себе трансферы из Бразилии за суммы от 10 до 20 млн евро.

Украинский журналист Сергей Тищенко сообщил, какой должен быть бюджет у "Шахтера".

Бюджет "Шахтера" самый большой в Украине

Тищенко проанализировал финансовую мощь лидеров УПЛ после заявлений гендиректоров. "Динамо" Киев оперирует бюджетом в 35-40 миллионов евро, "Полесье" — 25-30 миллионов долларов.

По словам Журналиста, бюджет "Шахтера" составляет около 60 млн евро.

"Донецкий клуб точно имеет самый большой бюджет в Украине. Только на трансферы они позволяют себе десятки миллионов евро. Я думаю, что общие годовые расходы "горняков" — около 60 миллионов евро", — отметил Тищенко.

После 12 туров УПЛ "Шахтер" лидирует с 27 очками, опережая "Полесье" и ЛНЗ, у которых по 23 балла, и "Динамо" — 20 очков.

Напомним, наставника столичного "Динамо" Александра Шовковского спросили об отставке.

Бывший футболист "Динамо" Олег Саленко призвал к изменениям в тренерском штабе "Шахтера".