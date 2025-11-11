Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Назван годовой бюджет донецкого Шахтера

Назван годовой бюджет донецкого Шахтера

Ua ru
Дата публикации 11 ноября 2025 00:02
обновлено: 00:39
Шахтер имеет самый большой бюджет в Украине — какая сумма
Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк

Донецкий "Шахтер" является самым богатым украинским футбольным клубом. Они позволяют себе трансферы из Бразилии за суммы от 10 до 20 млн евро.

Украинский журналист Сергей Тищенко сообщил, какой должен быть бюджет у "Шахтера".

Реклама
Читайте также:
Футболисты донецкого "Шахтера"
Футболисты донецкого "Шахтера". Фото: "Шахтер" Донецк

Бюджет "Шахтера" самый большой в Украине

Тищенко проанализировал финансовую мощь лидеров УПЛ после заявлений гендиректоров. "Динамо" Киев оперирует бюджетом в 35-40 миллионов евро, "Полесье" — 25-30 миллионов долларов.

По словам Журналиста, бюджет "Шахтера" составляет около 60 млн евро.

"Донецкий клуб точно имеет самый большой бюджет в Украине. Только на трансферы они позволяют себе десятки миллионов евро. Я думаю, что общие годовые расходы "горняков" — около 60 миллионов евро", — отметил Тищенко.

После 12 туров УПЛ "Шахтер" лидирует с 27 очками, опережая "Полесье" и ЛНЗ, у которых по 23 балла, и "Динамо" — 20 очков.

Напомним, наставника столичного "Динамо" Александра Шовковского спросили об отставке.

Бывший футболист "Динамо" Олег Саленко призвал к изменениям в тренерском штабе "Шахтера".

футбол ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ бюджет
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации