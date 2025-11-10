Видео
В Полесье назвали свой огромный годовой бюджет

Дата публикации 10 ноября 2025 22:00
обновлено: 22:37
Полесье имеет бюджет чтобы обойти Динамо в УПЛ
Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

"Полесье" Житомир планирует стать третьей силой чемпионата Украины. Для этого клуб увеличивает свой бюджет.

О бюджете клуба рассказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский в интервью YouTube-каналу Football Hub.

Читайте также:

Бюджет "Полесья" впечатляет

По словам Загурского, годовой бюджет колеблется в пределах 25-30 миллионов долларов. Преимущественно это сумма за сезон и она синхронизируется с футбольным календарем от июля до мая.

Наибольшая доля расходов — заработная плата игроков и персонала, которая достигает 60% бюджета. Загурский отметил, что зарплаты стали дороже из-за роста рынка, но это инвестиция в конкурентоспособность.

Остальные средства распределяются на инфраструктуру, операционные расходы и развитие. В частности, речь идет о сборах, выездах, проживании в других городах, транспорте, административном обеспечении и содержании центрального стадиона, находящегося в областной коммунальной собственности.

Особенно во время войны клуб инвестировал в модернизацию инфраструктуры уже более 3 миллионов долларов.

Напомним, Александр Шовковский ответил на вопрос относительно отставки.

Экс-футболист "Динамо" Олег Саленко считает, что ему стыдно за игру киевлян под руководством Шовковского.

Житомир УПЛ бюджет Геннадий Буткевич Полесье
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
