Полесье имеет бюджет чтобы обойти Динамо в УПЛ

Владелец "Полесья" Геннадий Буткевич. Фото: "Полесье"

"Полесье" Житомир планирует стать третьей силой чемпионата Украины. Для этого клуб увеличивает свой бюджет.

О бюджете клуба рассказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский в интервью YouTube-каналу Football Hub.

Реклама

Читайте также:

Бюджет "Полесья" впечатляет

По словам Загурского, годовой бюджет колеблется в пределах 25-30 миллионов долларов. Преимущественно это сумма за сезон и она синхронизируется с футбольным календарем от июля до мая.

Наибольшая доля расходов — заработная плата игроков и персонала, которая достигает 60% бюджета. Загурский отметил, что зарплаты стали дороже из-за роста рынка, но это инвестиция в конкурентоспособность.

Остальные средства распределяются на инфраструктуру, операционные расходы и развитие. В частности, речь идет о сборах, выездах, проживании в других городах, транспорте, административном обеспечении и содержании центрального стадиона, находящегося в областной коммунальной собственности.

Особенно во время войны клуб инвестировал в модернизацию инфраструктуры уже более 3 миллионов долларов.

Напомним, Александр Шовковский ответил на вопрос относительно отставки.

Экс-футболист "Динамо" Олег Саленко считает, что ему стыдно за игру киевлян под руководством Шовковского.