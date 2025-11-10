Полесье имеет бюджет чтобы обойти Динамо в УПЛ

В Полесье назвали свой огромный годовой бюджет
"Полесье" Житомир планирует стать третьей силой чемпионата Украины. Для этого клуб увеличивает свой бюджет.
О бюджете клуба рассказал генеральный директор "Полесья" Владимир Загурский в интервью YouTube-каналу Football Hub.
Бюджет "Полесья" впечатляет
По словам Загурского, годовой бюджет колеблется в пределах 25-30 миллионов долларов. Преимущественно это сумма за сезон и она синхронизируется с футбольным календарем от июля до мая.
Наибольшая доля расходов — заработная плата игроков и персонала, которая достигает 60% бюджета. Загурский отметил, что зарплаты стали дороже из-за роста рынка, но это инвестиция в конкурентоспособность.
Остальные средства распределяются на инфраструктуру, операционные расходы и развитие. В частности, речь идет о сборах, выездах, проживании в других городах, транспорте, административном обеспечении и содержании центрального стадиона, находящегося в областной коммунальной собственности.
Особенно во время войны клуб инвестировал в модернизацию инфраструктуры уже более 3 миллионов долларов.
