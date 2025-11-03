Саленко раскритиковал Шовковского за поражения Динамо от Шахтера

Саленко раскритиковал Динамо и Шахтер после дерби в УПЛ
Известный в прошлом спортсмен и эксперт Олег Саленко в середине второго тайма матча "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ понял, что "горняки" не упустят победу. Он заявил, что разочарован ходом матча.
Саленко не увидел конструктивной игры в действиях футболистов обеих команд, сообщает Meta.
Олег Саленко считает матч "Динамо" и "Шахтера" в 11 туре украинской Премьер-лиги скучным, поскольку игроки не продемонстрировали на поле содержательный футбол, зато постоянно ошибались и давали волю эмоциям. Эксперт предостерег победителей от эйфории и напомнил, что победа в одном поединке над "Динамо" еще не означает завоевание чемпионского титула.
Что не так с игрой "Динамо"
Экс-футболист назвал главной причиной поражения "бело-синих" психологические проблемы и заявил, что причина фиаско заключается в "головах" игроков. Саленко назвал результат матча катастрофой для "Динамо" и добавил, что именно тренерский штаб не смог донести до своих подопечных, как побеждать в таких противостояниях.
"Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам и в одном тайме. Не важно, что будет сзади, нет мощи впереди. В этом плане, в матче с "Шахтером" была пустота. За 90 минут я не увидел за счет чего "Динамо" может победить. Никакой зацепки за позитив. Тем более что и "горняки" сейчас не в лучшем состоянии", — заявил Саленко.
После этого тура "Шахтер" оторвался от преследователей на четыре очка в турнирной таблице.
