Саленко раскритиковал Шовковского за поражения Динамо от Шахтера

Андрей Ярмоленко во время атаки. Фото: пресс-служба "Динамо"

Известный в прошлом спортсмен и эксперт Олег Саленко в середине второго тайма матча "Динамо" и "Шахтера" в УПЛ понял, что "горняки" не упустят победу. Он заявил, что разочарован ходом матча.

Саленко не увидел конструктивной игры в действиях футболистов обеих команд, сообщает Meta.

Олег Саленко считает матч "Динамо" и "Шахтера" в 11 туре украинской Премьер-лиги скучным, поскольку игроки не продемонстрировали на поле содержательный футбол, зато постоянно ошибались и давали волю эмоциям. Эксперт предостерег победителей от эйфории и напомнил, что победа в одном поединке над "Динамо" еще не означает завоевание чемпионского титула.

Капитан "бело-синих" Виталий Буяльский. Фото: пресс-служба "Динамо"

Что не так с игрой "Динамо"

Экс-футболист назвал главной причиной поражения "бело-синих" психологические проблемы и заявил, что причина фиаско заключается в "головах" игроков. Саленко назвал результат матча катастрофой для "Динамо" и добавил, что именно тренерский штаб не смог донести до своих подопечных, как побеждать в таких противостояниях.

"Нужна команда, которая бежит, а не делает это по праздникам и в одном тайме. Не важно, что будет сзади, нет мощи впереди. В этом плане, в матче с "Шахтером" была пустота. За 90 минут я не увидел за счет чего "Динамо" может победить. Никакой зацепки за позитив. Тем более что и "горняки" сейчас не в лучшем состоянии", — заявил Саленко.

После этого тура "Шахтер" оторвался от преследователей на четыре очка в турнирной таблице.

Напомним, Йожеф Сабо назвал футболиста, чья игра негативно повлияла на результат матча "Динамо".

Игроки "Шахтера" ответили защитнику "бело-синих" Денису Попову на слова о пародии, сказанные после кубкового матча.