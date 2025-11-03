Відео
Саленко розкритикував Динамо та Шахтар після дербі в УПЛ

Дата публікації: 3 листопада 2025 12:44
Оновлено: 12:48
Саленко розкритикував Шовковського через поразку Динамо від Шахтаря
Андрій Ярмоленко під час атаки. Фото: пресслужба "Динамо"

Відомий у минулому спортсмен та експерт Олег Саленко в середині другого тайму матчу "Динамо" та "Шахтаря" в УПЛ зрозумів, що "гірники" не пропустять перемогу. Він заявив, що розчарований перебігом матчу.

Саленко не побачив конструктивної гри в діях футболістів обох команд, повідомляє Meta.

Олег Саленко вважає матч "Динамо" та "Шахтаря" в 11 турі української Прем'єр-ліги нудним, оскільки гравці не продемонстрували на полі змістовний футбол, натомість постійно помилялися та давали волю емоціям. Експерт застеріг переможців від ейфорії та нагадав, що перемога в одному поєдинку над "Динамо" ще не означає завоювання чемпіонського титулу.

Виталий Буяльский
Капітан "біло-синіх" Віталій Буяльський. Фото: пресслужба "Динамо"

Що не так із грою "Динамо"

Ексфутболіст назвав головною причиною поразки "біло-синіх" психологічні проблеми та заявив, що причина фіаско полягає в "головах" гравців. Саленко назвав результат матчу катастрофою для "Динамо" і додав, що саме тренерський штаб не зміг донести до своїх підопічних, як перемагати в таких протистояннях.

"Потрібна команда, яка біжить, а не робить це у свята і в одному таймі. Не важливо, що буде ззаду, немає потужності попереду. У цьому плані, в матчі з "Шахтарем" була порожнеча. За 90 хвилин я не побачив внаслідок чого "Динамо" може перемогти. Жодної зачіпки за позитив. Тим паче що і "гірники" зараз не в найкращому стані", — заявив Саленко.

Після цього туру "Шахтар" відірвався від переслідувачів на чотири очки в турнірній таблиці.

Нагадаємо, Йожеф Сабо назвав футболіста, чия гра негативно вплинула на результат матчу "Динамо".

Гравці "Шахтаря" відповіли захиснику "біло-синіх" Денису Попову на слова про пародію, сказані після кубкового матчу.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
