Полісся має бюджет щоб обійти Динамо в УПЛ

"Полісся" Житомир планує стати третьою силою чемпіонату України. Для цього клуб збільшує свій бюджет.

Про бюджет клубу розповів генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський в інтерв'ю YouTube-каналу Football Hub.

Бюджет "Полісся" вражає

За словами Загурського, річний бюджет коливається в межах 25-30 мільйонів доларів. Переважно це сума за сезон і вона синхронізується з футбольним календарем від липня до травня.

Найбільша частка витрат — заробітна плата гравців і персоналу, яка сягає 60% бюджету. Загурський наголосив, що зарплати стали дорожчими через зростання ринку, але це інвестиція в конкурентоспроможність.

Решта коштів розподіляється на інфраструктуру, операційні витрати та розвиток. Зокрема, йде мова про збори, виїзди, проживання в інших містах, транспорт, адміністративне забезпечення та утримання центрального стадіону, що перебуває в обласній комунальній власності.

Особливо під час війни клуб інвестував у модернізацію інфраструктури вже понад 3 мільйони доларів.

