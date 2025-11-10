Полісся має бюджет щоб обійти Динамо в УПЛ

В Поліссі назвали свій величезний річний бюджет
"Полісся" Житомир планує стати третьою силою чемпіонату України. Для цього клуб збільшує свій бюджет.
Про бюджет клубу розповів генеральний директор "Полісся" Володимир Загурський в інтерв'ю YouTube-каналу Football Hub.
Бюджет "Полісся" вражає
За словами Загурського, річний бюджет коливається в межах 25-30 мільйонів доларів. Переважно це сума за сезон і вона синхронізується з футбольним календарем від липня до травня.
Найбільша частка витрат — заробітна плата гравців і персоналу, яка сягає 60% бюджету. Загурський наголосив, що зарплати стали дорожчими через зростання ринку, але це інвестиція в конкурентоспроможність.
Решта коштів розподіляється на інфраструктуру, операційні витрати та розвиток. Зокрема, йде мова про збори, виїзди, проживання в інших містах, транспорт, адміністративне забезпечення та утримання центрального стадіону, що перебуває в обласній комунальній власності.
Особливо під час війни клуб інвестував у модернізацію інфраструктури вже понад 3 мільйони доларів.
