Главная Спорт Один из лидеров УПЛ в январе будет скупать футболистов

Один из лидеров УПЛ в январе будет скупать футболистов

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 19:26
ЛНЗ готовит громкое усиление зимой после продажи Оба в Шахтер
Игроки ЛНЗ Черкассы. Фото: ЛНЗ

В сезоне УПЛ 2025/2026 гг. неожиданно конкурентом донецкого "Шахтера" в борьбе за чемпионство является не киевское "Динамо". "Горняки" наибольшее сопротивление получили от черкасского ЛНЗ.

ЛНЗ в зимнее трансферное окно, которое стартует 1 января, планирует серьезное усиление, сообщил блогер Виктор Вацко.

Планы ЛНЗ на январь

По информации Вацко, черкасский "ЛНЗ" планирует чрезвычайно активную зимнюю трансферную кампанию. После достижения договоренностей о продаже форварда Проспера Оба в "Шахтер" за 4,5 млн евро клуб получит финансовое пространство и намерен существенно усилить сразу несколько линий.

В Черкассах уже работают над обновлением обороны, полузащиты и атаки. Скаутский департамент, по словам Вацко, особое внимание сосредоточил на странах Балканского региона. Именно там "ЛНЗ" видит наибольший потенциал для усиления — рынок доступен, перспективен и позволяет находить игроков, способных сразу повышать уровень команды.

Финансовые возможности, которые появились благодаря Оба и "Шахтеру" и стабильной поддержке инвесторов, позволяют "ЛНЗ" рассматривать варианты, недоступные еще несколько сезонов назад.

После 14 туров чемпионата Украины ЛНЗ идет на втором месте, уступая "Шахтеру" лишь двумя очками.

футбол Черкассы Футбол трансферы УПЛ ЛНЗ
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
