ЛНЗ готовит громкое усиление зимой после продажи Оба в Шахтер

В сезоне УПЛ 2025/2026 гг. неожиданно конкурентом донецкого "Шахтера" в борьбе за чемпионство является не киевское "Динамо". "Горняки" наибольшее сопротивление получили от черкасского ЛНЗ.

ЛНЗ в зимнее трансферное окно, которое стартует 1 января, планирует серьезное усиление, сообщил блогер Виктор Вацко.

Планы ЛНЗ на январь

По информации Вацко, черкасский "ЛНЗ" планирует чрезвычайно активную зимнюю трансферную кампанию. После достижения договоренностей о продаже форварда Проспера Оба в "Шахтер" за 4,5 млн евро клуб получит финансовое пространство и намерен существенно усилить сразу несколько линий.

В Черкассах уже работают над обновлением обороны, полузащиты и атаки. Скаутский департамент, по словам Вацко, особое внимание сосредоточил на странах Балканского региона. Именно там "ЛНЗ" видит наибольший потенциал для усиления — рынок доступен, перспективен и позволяет находить игроков, способных сразу повышать уровень команды.

Финансовые возможности, которые появились благодаря Оба и "Шахтеру" и стабильной поддержке инвесторов, позволяют "ЛНЗ" рассматривать варианты, недоступные еще несколько сезонов назад.

После 14 туров чемпионата Украины ЛНЗ идет на втором месте, уступая "Шахтеру" лишь двумя очками.

