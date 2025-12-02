ЛНЗ нацелился на Твердохлиба: лидер Кривбасса может перейти зимой

Черкасский ЛНЗ в январе продаст в "Шахтер" за 4,5 млн евро Проспера Оба. Полученные средства потратят на новичков.

Одним из возможных трансферов может стать забивной игрок "Кривбасса" Егор Твердохлиб, сообщил портал Футбол 24.

По информации источника, ЛНЗ готов выйти с предложением уже в зимнее трансферное окно, хотя подробностей потенциальной сделки пока что не раскрывают.

Твердохлиб выступает за "Кривбасс" с января 2024 года после трансфера из "Миная". В Кривом Роге он стал одним из ключевых игроков команды. Именно с ним клуб получил исторические бронзовые медали УПЛ в сезоне 2023/24. В нынешней кампании 23-летний полузащитник провел 13 матчей и забил пять голов, оставаясь одним из самых результативных в составе криворожан.

Контракт футболиста действует до конца 2027 года, поэтому для ЛНЗ трансфер может оказаться непростым и финансово затратным.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

ЛНЗ занимает второе место в УПЛ с 29 очками и пытается укрепить состав перед решающей частью сезона. "Кривбасс" идет пятым с 22 баллами, и возможная потеря одного из лидеров может существенно повлиять на амбиции команды.