ЛНЗ готовится к выкупу звездного бомбардира из чемпионата Украины

ЛНЗ готовится к выкупу звездного бомбардира из чемпионата Украины

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 23:59
ЛНЗ нацелился на Твердохлиба: лидер Кривбасса может перейти зимой
Егор Твердохлиб. Фото: "Кривбасс"

Черкасский ЛНЗ в январе продаст в "Шахтер" за 4,5 млн евро Проспера Оба. Полученные средства потратят на новичков.

Одним из возможных трансферов может стать забивной игрок "Кривбасса" Егор Твердохлиб, сообщил портал Футбол 24.

Читайте также:
Егор Твердохлиб
Егор Твердохлиб. Фото: "Кривбасс"

ЛНЗ заберет лидера "Кривбасса"

По информации источника, ЛНЗ готов выйти с предложением уже в зимнее трансферное окно, хотя подробностей потенциальной сделки пока что не раскрывают.

Твердохлиб выступает за "Кривбасс" с января 2024 года после трансфера из "Миная". В Кривом Роге он стал одним из ключевых игроков команды. Именно с ним клуб получил исторические бронзовые медали УПЛ в сезоне 2023/24. В нынешней кампании 23-летний полузащитник провел 13 матчей и забил пять голов, оставаясь одним из самых результативных в составе криворожан.

Контракт футболиста действует до конца 2027 года, поэтому для ЛНЗ трансфер может оказаться непростым и финансово затратным.

Статистический портал Transfermarkt оценивает игрока в 1,5 млн евро.

ЛНЗ занимает второе место в УПЛ с 29 очками и пытается укрепить состав перед решающей частью сезона. "Кривбасс" идет пятым с 22 баллами, и возможная потеря одного из лидеров может существенно повлиять на амбиции команды.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров почтил память Владимира Мунтяна.

Полузащитник лондонского Челси Михаил Мудрик может вернуться на поле, но во Франции.

Бывший футболист Динамо Артем Милевский высказался относительно мобилизации Дениса Гармаша.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
