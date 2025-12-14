Видео
Шахтер официально объявил о подписании звезды черкасского ЛНЗ

Шахтер официально объявил о подписании звезды черкасского ЛНЗ

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 15:36
Шахтер подписал нигерийского вингера Проспера Оба из ЛНЗ — что известно
Проспер Оба и Сергей Палкин. Фото: "Шахтер"

В донецком "Шахтере" провернули первый зимний трансфер. Новичком клуба стал нигерийский вингер черкасского "ЛНЗ" Проспер Оба.

О трансфере объявила пресс-служба донецкого "Шахтера".

Проспер Оба
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с нигерийским 22-летним вингером до 31 декабря 2030 года. Финансовые условия трансфера и личного контракта стороны не разглашают.

Проспер летом перешел в ЛНЗ и стал одним из открытий сезона 2025/2026 в УПЛ.

На счету Оба 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.

По оценке авторитетного статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость нигерийского футболиста составляет около 1 миллиона евро. В донецком клубе Оба рассматривают как инвестицию на перспективу и игрока, способного усилить атакующий потенциал команды.

Ожидается, что "Шахтер" заплатил за игрока 4,4 млн евро.

ФК Шахтер Футбол трансферы УПЛ ЛНЗ Проспер Оба
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
