Шахтер подписал нигерийского вингера Проспера Оба из ЛНЗ — что известно

Шахтер официально объявил о подписании звезды черкасского ЛНЗ
В донецком "Шахтере" провернули первый зимний трансфер. Новичком клуба стал нигерийский вингер черкасского "ЛНЗ" Проспер Оба.
О трансфере объявила пресс-служба донецкого "Шахтера".
Донецкий "Шахтер" подписал контракт с нигерийским 22-летним вингером до 31 декабря 2030 года. Финансовые условия трансфера и личного контракта стороны не разглашают.
Проспер летом перешел в ЛНЗ и стал одним из открытий сезона 2025/2026 в УПЛ.
На счету Оба 17 матчей во всех турнирах, в которых он забил восемь мячей и сделал четыре результативные передачи.
По оценке авторитетного статистического портала Transfermarkt, рыночная стоимость нигерийского футболиста составляет около 1 миллиона евро. В донецком клубе Оба рассматривают как инвестицию на перспективу и игрока, способного усилить атакующий потенциал команды.
Ожидается, что "Шахтер" заплатил за игрока 4,4 млн евро.
