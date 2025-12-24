Видео
Главная Спорт Шахтер потратит на игрока АПЛ 30 млн евро

Шахтер потратит на игрока АПЛ 30 млн евро

Дата публикации 24 декабря 2025 20:28
Шахтер нацелился на вингера Вест Хэма за 30 млн евро
Сергей Палкин и Дарио Срна. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" планирует провести активную зимнюю трансферную кампанию. Ранее они уже подписали лидера ЛНЗ Проспера Оба.

Журналист Экрем Конур сообщил, что "Шахтер" хочет подписать игрока "Вест Хэма".

Читайте также:
Луис Гильерме
Луис Гильерме. Фото: "Вест Хэм"

Кем заинтересовался "Шахтер"

Юный 19-летний бразильский вингер Луис Гильерме может перейти в "Шахтер" в январе. В то же время футболист "Вест Хэма" привлек внимание и других европейских грандов.

По имеющейся информации, интерес к игроку проявляют "Шахтер", "Наполи", "Фиорентина", "Порту", "Бенфика" и "Спортинг".

Именно "Спортинг" уже перешел к конкретным предложениям. "Молотобойцы" оценивают Гильерме примерно в 30 миллионов евро. В то же время портал Transfermarkt определяет его рыночную стоимость на уровне 10 миллионов.

В нынешнем сезоне вингер сыграл пять матчей в Английской Премьер-лиге, не отметившись голами или результативными передачами.

Отметим, что "Шахтер" следит за футболистом уже более года, но до сих пор не смог его подписать.

Напомним, ранее ВСУ уничтожили пропутинского российского спортсмена.

Футболист "Баварии" Гарри Кейн установил невероятный рекорд в Бундеслиге.

Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
