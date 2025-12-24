Шахтер нацелился на вингера Вест Хэма за 30 млн евро

Сергей Палкин и Дарио Срна. Фото: ФК "Шахтер"

Донецкий "Шахтер" планирует провести активную зимнюю трансферную кампанию. Ранее они уже подписали лидера ЛНЗ Проспера Оба.

Журналист Экрем Конур сообщил, что "Шахтер" хочет подписать игрока "Вест Хэма".

Луис Гильерме. Фото: "Вест Хэм"

Кем заинтересовался "Шахтер"

Юный 19-летний бразильский вингер Луис Гильерме может перейти в "Шахтер" в январе. В то же время футболист "Вест Хэма" привлек внимание и других европейских грандов.

По имеющейся информации, интерес к игроку проявляют "Шахтер", "Наполи", "Фиорентина", "Порту", "Бенфика" и "Спортинг".

Именно "Спортинг" уже перешел к конкретным предложениям. "Молотобойцы" оценивают Гильерме примерно в 30 миллионов евро. В то же время портал Transfermarkt определяет его рыночную стоимость на уровне 10 миллионов.

В нынешнем сезоне вингер сыграл пять матчей в Английской Премьер-лиге, не отметившись голами или результативными передачами.

Отметим, что "Шахтер" следит за футболистом уже более года, но до сих пор не смог его подписать.

