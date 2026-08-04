Галатасарай вместо Пономаренко купит россиянина

Алексей Батраков и игроки "Галатасарая". Фото: российские СМИ/"Галатасарай". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Турецкий "Галатасарай", ранее проявлявший интерес к украинскому нападающему Матвею Пономаренко, продолжил поиски усиления атаки. В настоящее время клуб сосредоточился на трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

Стамбульский клуб готовит новое предложение, чтобы убедить московский "Локомотив" продать игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Каю Темеля.

Алексей Батраков. Фото: российские СМИ

"Галатасарай" ищет усиление для атаки

По информации источника, "Галатасарай" в ближайшее время направит "Локомотиву" улучшенное трансферное предложение. Руководство турецкого клуба рассчитывает увеличить сумму предложения после того, как предыдущие переговоры не принесли желаемого результата.

Московский клуб оценивает 21-летнего футболиста в 30 млн евро. В то же время "Галатасарай" надеется договориться о трансфере примерно за 20 млн евро, поэтому стороны пока не смогли сблизить свои позиции.

Батраков является воспитанником "Локомотива" и считается одним из самых перспективных молодых футболистов в РФ. Его контракт с московским клубом действует до лета 2029 года, а по оценке Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 28 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны французского «ПСЖ».

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Этим летом "Галатасарай" также проявлял интерес к нападающему "Динамо" Пономаренко. Однако украинский клуб не согласился на предложение в размере 15 млн евро.

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