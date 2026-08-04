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Главная Спорт Галатасарай после Пономаренко сделал предложение российскому футболисту

Галатасарай после Пономаренко сделал предложение российскому футболисту

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2026 12:41
Галатасарай вместо Пономаренко купит россиянина
Алексей Батраков и игроки "Галатасарая". Фото: российские СМИ/"Галатасарай". Фотоколлаж: Новини.LIVE

Турецкий "Галатасарай", ранее проявлявший интерес к украинскому нападающему Матвею Пономаренко, продолжил поиски усиления атаки. В настоящее время клуб сосредоточился на трансфере полузащитника московского «Локомотива» Алексея Батракова.

Стамбульский клуб готовит новое предложение, чтобы убедить московский "Локомотив" продать игрока, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на журналиста Каю Темеля.

Алексей Батраков
Алексей Батраков. Фото: российские СМИ

"Галатасарай" ищет усиление для атаки

По информации источника, "Галатасарай" в ближайшее время направит "Локомотиву" улучшенное трансферное предложение. Руководство турецкого клуба рассчитывает увеличить сумму предложения после того, как предыдущие переговоры не принесли желаемого результата.

Московский клуб оценивает 21-летнего футболиста в 30 млн евро. В то же время "Галатасарай" надеется договориться о трансфере примерно за 20 млн евро, поэтому стороны пока не смогли сблизить свои позиции.

Батраков является воспитанником "Локомотива" и считается одним из самых перспективных молодых футболистов в РФ. Его контракт с московским клубом действует до лета 2029 года, а по оценке Transfermarkt рыночная стоимость футболиста составляет 28 млн евро. Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны французского «ПСЖ».

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Этим летом "Галатасарай" также проявлял интерес к нападающему "Динамо" Пономаренко. Однако украинский клуб не согласился на предложение в размере 15 млн евро.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Илья Забарный оказался в центре внимания французских болельщиков.

Также Новини.LIVE писал, что появились новые подробности о приглашении Лионеля Месси на свадьбу Криштиану Роналду, которая пройдет на Мадейре.

Футбол трансферы Галатасарай Чемпионат Турции по футболу
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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