Галатасарай замість Пономаренка купить росіянина

Олексій Батраков та гравці "Галатасараю". Фото: росЗМІ/"Галатасарай" Фотоколаж: Новини.LIVE

Турецький "Галатасарай", який раніше цікавився українським нападником Матвієм Пономаренком, продовжив пошуки підсилення атаки. Наразі клуб зосередився на трансфері півзахисника московського "Локомотива" Олексія Батракова.

Стамбульський клуб готує нову пропозицію, щоб переконати московський "Локомотив" продати гравця, повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на журналіста Каю Темеля.

Олексій Батраков. Фото: росЗМІ

"Галатасарай" шукає підсилення атаки

За інформацією джерела, "Галатасарай" найближчим часом надішле "Локомотиву" покращену трансферну пропозицію. Керівництво турецького клубу розраховує збільшити суму пропозиції після того, як попередні переговори не принесли бажаного результату.

Московський клуб оцінює 21-річного футболіста у 30 млн євро. Водночас "Галатасарай" сподівається домовитися про трансфер приблизно за 20 млн євро, тому сторони поки що не змогли зблизити свої позиції.

Батраков є вихованцем "Локомотива" та вважається одним із найперспективніших молодих футболістів в РФ. Його контракт із московським клубом діє до літа 2029 року, а за оцінкою Transfermarkt ринкова вартість футболіста становить 28 млн євро. Раніше повідомлялося про інтерес до гравця з боку французького "ПСЖ".

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Цього літа "Галатасарай" також проявляв інтерес до форварда "Динамо" Пономаренка. Однак український клуб не погодився на пропозицію в розмірі 15 млн євро.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Ілля Забарний опинився в центрі уваги французьких уболівальників.

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