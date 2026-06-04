ПСЖ несподівано відмовився від трансферу росіянина Батракова

ПСЖ відмовився від купівлі ще одного російського гравця
Футболіст московського "Локомотива" та збірної Росії Олексій Батраков не стане гравцем "ПСЖ". Французький клуб кілька років вів переговори про перехід молодого гравця. Однак у підсумку парижани переключили увагу на іншого хавбека.
"Локомотив" хотів отримати за свого півзахисника великі гроші, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.
У французького "ПСЖ" немає упереджень з приводу роботи з російським трансферним ринком. У клубі задоволені виступом голкіпера Матвія Сафонова, який залишиться найнизькооплачуванішим гравцем команди і одночасно одним з її лідерів. У Парижі міг з'явитися ще один росіянин.
Чому "ПСЖ" відмовився від трансферу
Сума переходу Олексія Батракова могла становити 28 млн євро. Однак у Франції порахували, що це занадто висока ціна за молодого футболіста. У підсумку "ПСЖ" різко завершив переговори.
У французькому клубі вже грає росіянин Матвій Сафонов. Однак незабаром він може відчути конкуренцію з боку іншого голкіпера. "ПСЖ" націлився на молодого воротаря "Мілана" Алессандро Лонгоні, якому лише 18 років.
Нагадаємо, раніше стало відомо про інтерес київського "Динамо" до футболіста збірної Румунії та польського "Ракува".
Також ми писали про плани "Жирони" на літнє трансферне вікно і бажання клубу зберегти у складі Владислава Ваната.