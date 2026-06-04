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Головна Спорт ПСЖ відмовився від купівлі ще одного російського гравця

ПСЖ відмовився від купівлі ще одного російського гравця

Ua ru
Дата публікації: 4 червня 2026 18:49
ПСЖ несподівано відмовився від трансферу росіянина Батракова
Олексій Батраков під час матчу. Фото: росЗМІ

Футболіст московського "Локомотива" та збірної Росії Олексій Батраков не стане гравцем "ПСЖ". Французький клуб кілька років вів переговори про перехід молодого гравця. Однак у підсумку парижани переключили увагу на іншого хавбека.

"Локомотив" хотів отримати за свого півзахисника великі гроші, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на Le Parisien.

У французького "ПСЖ" немає упереджень з приводу роботи з російським трансферним ринком. У клубі задоволені виступом голкіпера Матвія Сафонова, який залишиться найнизькооплачуванішим гравцем команди і одночасно одним з її лідерів. У Парижі міг з'явитися ще один росіянин.

Чому "ПСЖ" відмовився від трансферу

Сума переходу Олексія Батракова могла становити 28 млн євро. Однак у Франції порахували, що це занадто висока ціна за молодого футболіста. У підсумку "ПСЖ" різко завершив переговори.

У французькому клубі вже грає росіянин Матвій Сафонов. Однак незабаром він може відчути конкуренцію з боку іншого голкіпера. "ПСЖ" націлився на молодого воротаря "Мілана" Алессандро Лонгоні, якому лише 18 років.

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футбол ПСЖ Футбол трансфери
Володимир Соборний - Редактор, спортивний оглядач
Автор:
Володимир Соборний
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