Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
ЧС-2026
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Хвича Кварацхелія відмовився відповідати журналісту російською мовою

Хвича Кварацхелія відмовився відповідати журналісту російською мовою

Ua ru
Дата публікації: 1 червня 2026 15:11
Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем Ліги чемпіонів
Кварацхелія (ліворуч) та російський воротар "ПСЖ" Сафонов (праворуч). Фото: Reuters/Andrew Boyers

Грузинський футболіст Хвіча Кварацхелія після перемоги "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів опинився в центрі уваги не тільки завдяки своїй грі. Після завершення матчу з "Арсеналом" до півзахисника звернувся російський журналіст із проханням дати коментар російською мовою. Однак розмови не вийшло.

Хавбек коротко вибачився і повідомив, що не зможе відповісти на запитання, повідомляють Новини.LIVE.

Цей епізод швидко поширився в соціальних мережах, хоча головні підсумки вечора були пов'язані зі спортивними досягненнями самого гравця. По завершенні турніру Хвіча Кварацхелія отримав нагороду найкращому футболісту сезону Ліги чемпіонів. Для грузинського вінгера "ПСЖ" це перше подібне визнання на рівні головного клубного турніру Європи.

Хвича Кварацхелия
Хвіча Кварацхелія після фіналу ЛЧ. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Найкращий сезон у кар'єрі Хвічі

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Кварацхелія провів 16 матчів, у яких забив десять голів і віддав шість результативних передач. У всіх турнірах сезону статистика гравця "ПСЖ" склала 19 м'ячів і 11 асистів у 48 іграх. Ці показники зробили грузина одним із найрезультативніших футболістів команди Луїса Енріке.

Для "ПСЖ" нинішній успіх став другим поспіль титулом переможця Ліги чемпіонів. Хвіча Кварацхелія був одним із ключових гравців команди впродовж усього турніру і відіграв важливу роль у вирішальних матчах плей-оф.

Читайте також:

Нагадаємо, у чвертьфіналі "Ролан Гаррос" одна проти одної зіграють дві українки, Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Також Новини.LIVE писали про те, в який клуб може перейти ветеран збірної України з футболу Олександр Зінченко.

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ліга чемпіонів ПСЖ Хвіча Кварацхелія
Максим Яворницький - Редактор, спортивна редакція
Автор:
Максим Яворницький
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації