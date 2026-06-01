Хвіча Кварацхелія став найкращим гравцем Ліги чемпіонів

Кварацхелія (ліворуч) та російський воротар "ПСЖ" Сафонов (праворуч). Фото: Reuters/Andrew Boyers

Грузинський футболіст Хвіча Кварацхелія після перемоги "ПСЖ" у фіналі Ліги чемпіонів опинився в центрі уваги не тільки завдяки своїй грі. Після завершення матчу з "Арсеналом" до півзахисника звернувся російський журналіст із проханням дати коментар російською мовою. Однак розмови не вийшло.

Хавбек коротко вибачився і повідомив, що не зможе відповісти на запитання, повідомляють Новини.LIVE.

Цей епізод швидко поширився в соціальних мережах, хоча головні підсумки вечора були пов'язані зі спортивними досягненнями самого гравця. По завершенні турніру Хвіча Кварацхелія отримав нагороду найкращому футболісту сезону Ліги чемпіонів. Для грузинського вінгера "ПСЖ" це перше подібне визнання на рівні головного клубного турніру Європи.

Хвіча Кварацхелія після фіналу ЛЧ. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Найкращий сезон у кар'єрі Хвічі

У нинішньому розіграші Ліги чемпіонів Кварацхелія провів 16 матчів, у яких забив десять голів і віддав шість результативних передач. У всіх турнірах сезону статистика гравця "ПСЖ" склала 19 м'ячів і 11 асистів у 48 іграх. Ці показники зробили грузина одним із найрезультативніших футболістів команди Луїса Енріке.

Для "ПСЖ" нинішній успіх став другим поспіль титулом переможця Ліги чемпіонів. Хвіча Кварацхелія був одним із ключових гравців команди впродовж усього турніру і відіграв важливу роль у вирішальних матчах плей-оф.

Читайте також:

Нагадаємо, у чвертьфіналі "Ролан Гаррос" одна проти одної зіграють дві українки, Еліна Світоліна та Марта Костюк.

Також Новини.LIVE писали про те, в який клуб може перейти ветеран збірної України з футболу Олександр Зінченко.