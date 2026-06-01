Хвича Кварацхелия стал лучшим игроком Лиги чемпионов

Кварацхелия (слева) и российский вратарь "ПСЖ" Сафонов (справа). Фото: Reuters/Andrew Boyers

Грузинский футболист Хвича Кварацхелия после победы "ПСЖ" в финале Лиги чемпионов оказался в центре внимания не только благодаря своей игре. После завершения матча с "Арсеналом" к полузащитнику обратился российский журналист с просьбой дать комментарий на русском языке. Однако разговора не получилось.

Хавбек коротко извинился и сообщил, что не сможет ответить на вопросы, сообщают Новини.LIVE.

Этот эпизод быстро распространился в социальных сетях, хотя главные итоги вечера были связаны со спортивными достижениями самого игрока. По завершении турнира Хвича Кварацхелия получил награду лучшему футболисту сезона Лиги чемпионов. Для грузинского вингера "ПСЖ" это первое подобное признание на уровне главного клубного турнира Европы.

Хвича Кварацхелия после финала ЛЧ. Фото: Reuters/Abdul Saboor

Лучший сезон в карьере Хвичи

В нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов Кварацхелия провел 16 матчей, в которых забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Во всех турнирах сезона статистика игрока "ПСЖ" составила 19 мячей и 11 ассистов в 48 играх. Эти показатели сделали грузина одним из самых результативных футболистов команды Луиса Энрике.

Для "ПСЖ" нынешний успех стал вторым подряд титулом победителя Лиги чемпионов. Хвича Кварацхелия был одним из ключевых игроков команды на протяжении всего турнира и сыграл важную роль в решающих матчах плей-офф.

Читайте также:

Напомним, в четвертьфинале "Ролан Гаррос" друг против друга сыграют две украинки, Элина Свитолина и Марта Костюк.

Также Новини.LIVE писали о том, в какой клуб может перейти ветеран сборной Украины по футболу Александр Зинченко.