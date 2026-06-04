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Главная Спорт ПСЖ отказался от покупки еще одного российского игрока

ПСЖ отказался от покупки еще одного российского игрока

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Дата публикации 4 июня 2026 18:49
ПСЖ неожиданно отказался от трансфера россиянина Батракова
Алексей Батраков во время матча. Фото: росСМИ

Футболист московского "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков не станет игроком "ПСЖ". Французский клуб несколько лет вел переговоры о переходе молодого игрока. Однако в итоге парижане переключили внимание на другого хавбека. 

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У французского "ПСЖ" нет предубеждений по поводу работы с российским трансферным рынком. В клубе довольны выступлением голкипера Матвея Сафонова, который останется самым низкооплачиваемым игроком команды и одновременно одним из ее лидеров. В Париже мог появиться еще один россиянин. 

Почему "ПСЖ" отказался от трансфера 

Сумма перехода Алексея Батракова могла составить 28 млн евро. Однако во Франции посчитали, что это слишком высокая цена за молодого футболиста. В итоге "ПСЖ" резко завершил переговоры. 

Во французском клубе уже играет россиянин Матвей Сафонов. Однако вскоре он может почувствовать конкуренцию со стороны другого голкипера. "ПСЖ" нацелился на молодого вратаря "Милана" Алессандро Лонгони, которому всего 18 лет. 

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Напомним, ранее стало известно об интересе киевского "Динамо" к футболисту сборной Румынии и польского "Ракува". 

Также мы писали о планах "Жироны" на летнее трансферное окно и желании клуба сохранить в составе Владислава Ваната. 

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Владимир Соборный - Редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Владимир Соборный
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