ПСЖ неожиданно отказался от трансфера россиянина Батракова

Алексей Батраков во время матча. Фото: росСМИ

Футболист московского "Локомотива" и сборной России Алексей Батраков не станет игроком "ПСЖ". Французский клуб несколько лет вел переговоры о переходе молодого игрока. Однако в итоге парижане переключили внимание на другого хавбека.

"Локомотив" хотел получить за своего полузащитника большие деньги, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Le Parisien.

У французского "ПСЖ" нет предубеждений по поводу работы с российским трансферным рынком. В клубе довольны выступлением голкипера Матвея Сафонова, который останется самым низкооплачиваемым игроком команды и одновременно одним из ее лидеров. В Париже мог появиться еще один россиянин.

Почему "ПСЖ" отказался от трансфера

Сумма перехода Алексея Батракова могла составить 28 млн евро. Однако во Франции посчитали, что это слишком высокая цена за молодого футболиста. В итоге "ПСЖ" резко завершил переговоры.

Во французском клубе уже играет россиянин Матвей Сафонов. Однако вскоре он может почувствовать конкуренцию со стороны другого голкипера. "ПСЖ" нацелился на молодого вратаря "Милана" Алессандро Лонгони, которому всего 18 лет.

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