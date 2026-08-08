Главный тренер Бенфики рассказал, почему оставил Трубина в запасе

Анатолий Трубин с партнерами по команде. Фото: Reuters

Андрей Гончар Редактор

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин провёл матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против шотландского "Хартса" на скамейке запасных. Лиссабонцам без уроженца Донецка удалось одержать победу со счетом 6:1.

После матча главный тренер лиссабонской команды Марку Силва объяснил свое решение оставить Трубина в запасе, сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на официальный сайт "Бенфики".

Анатолий Трубин. Фото: "Бенфика"

Почему Трубин остался в запасе

По словам Сильвы, решение оставить Трубина на скамейке запасных не связано с его игрой или какими-либо скрытыми сигналами для самого футболиста. Наставник подчеркнул, что это было исключительно техническое решение тренерского штаба.

Специалист отметил, что в предыдущих матчах сезона вратари получали игровое время поочередно. В частности, Трубин выходил в стартовом составе в первых двух официальных матчах, тогда как Самуэл Соареш играл в товарищеской встрече с "Вильярреалом" и именно он получил шанс выйти в стартовом составе на матч против "Хартса".

Сильва также отметил, что журналисты часто пытаются найти скрытый смысл в выборе стартового состава, хотя в данном случае никакого подтекста не было.

Матч с "Хартсом" стал для "Бенфики" третьим официальным матчем нового сезона. До этого португальский клуб успешно преодолел второй квалификационный раунд Лиги Европы, обыграв по сумме двух матчей швейцарский клуб "Санкт-Галлен".

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что стадион «Черноморец» в Одессе получил значительные повреждения в результате российской атаки.

Также Новини.LIVE писал, что Игорь Костюк рискует лишиться поста главного тренера «Динамо», если команда не выполнит поставленную перед ней задачу в еврокубках.