Цыганков и Ванат принесли Жироне победу над Мальоркой в Ла Лиге

В Испании завершился матч 18-го тура чемпионата между "Мальоркой" и "Жироной". У гостей весь матч отыграли украинские легионеры Виктор Цыганков и Владислав Ванат.

"Жироне" удалось победить со счетом 2:1, сообщил портал Новини.LIVE.

Счет в матче был открыт на 25-й минуте. Цыганков получил мяч на правом фланге, сместился в центр и нанес удар. Голкипер среагировал, но мяч от его рук отлетел в сетку — 0:1.

После перерыва преимущество гостей удвоил еще один украинец. Ванат, который в эти дни праздновал 24-летие, заработал пенальти после выхода один на один, а затем его реализовал.

В компенсированное время Ведат Мурики сократил отставание, также реализовав одиннадцатиметровый после фола против него в штрафной площади.

Цыганков провел полный матч и получил самые высокие оценки от статистических порталов SofaScore и WhoScored — по 7,6 балла. Ванат также сыграл без замен и был оценен в 7,3 и 7,2 балла соответственно.

"Мальорка" — "Жирона" — 1:2

Голы: Мурики, 90+1 (пен.) — Цыганков, 25, Ванат, 63 (пен.)

