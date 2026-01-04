Циганков і Ванат принесли Жироні перемогу над Мальоркою в Ла Лізі

Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

В Іспанії завершився матч 18-го туру чемпіонату між "Мальоркою" та "Жироною". У гостей весь матч відіграли українські легіонери Віктор Циганков та Владислав Ванат.

"Жироні" вдалося перемогти з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Циганков та Ванат врятували команду від зони вильоту

Рахунок в матчі було відкрито на 25-й хвилині. Циганков отримав м’яч на правому фланзі, змістився в центр і завдав удару. Голкіпер зреагував, але м’яч від його рук відлетів у сітку — 0:1.

Після перерви перевагу гостей подвоїв ще один українець. Ванат, який в ці дні святкував 24-річчя, заробив пенальті після виходу віч-на-віч, а потім його реалізував.

У компенсований час Ведат Мурікі скоротив відставання, також реалізувавши одинадцятиметровий після фолу проти нього в штрафному майданчику.

Циганков провів повний матч і отримав найвищі оцінки від статистичних порталів SofaScore та WhoScored — по 7,6 бала. Ванат також відіграв без замін і був оцінений у 7,3 та 7,2 бала відповідно.

"Мальорка" — "Жирона" — 1:2

Голи: Мурікі, 90+1 (пен.) — Циганков, 25, Ванат, 63 (пен.)

