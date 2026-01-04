Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Голи Циганкова та Ваната принесли Жироні першу перемогу в році

Голи Циганкова та Ваната принесли Жироні першу перемогу в році

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 23:01
Циганков і Ванат принесли Жироні перемогу над Мальоркою в Ла Лізі
Віктор Циганков. Фото: "Жирона"

В Іспанії завершився матч 18-го туру чемпіонату між "Мальоркою" та "Жироною". У гостей весь матч відіграли українські легіонери Віктор Циганков та Владислав Ванат.

"Жироні" вдалося перемогти з рахунком 2:1, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Циганков та Ванат врятували команду від зони вильоту

Рахунок в матчі було відкрито на 25-й хвилині. Циганков отримав м’яч на правому фланзі, змістився в центр і завдав удару. Голкіпер зреагував, але м’яч від його рук відлетів у сітку — 0:1.

Після перерви перевагу гостей подвоїв ще один українець. Ванат, який в ці дні святкував 24-річчя, заробив пенальті після виходу віч-на-віч, а потім його реалізував.

У компенсований час Ведат Мурікі скоротив відставання, також реалізувавши одинадцятиметровий після фолу проти нього в штрафному майданчику.

Циганков провів повний матч і отримав найвищі оцінки від статистичних порталів SofaScore та WhoScored — по 7,6 бала. Ванат також відіграв без замін і був оцінений у 7,3 та 7,2 бала відповідно.

"Мальорка" — "Жирона" — 1:2

Голи: Мурікі, 90+1 (пен.) — Циганков, 25, Ванат, 63 (пен.)

Нагадаємо, юний український топовий талант відновився від перелому руки.

В січні мадридський "Реал" планує купити дуже дорогого гравця "Ліверпуля".

футбол Віктор Циганков Владислав Ванат Жирона українські легіонери (футбол)
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації