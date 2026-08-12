Полесье отказалось возвращать Гуцуляка — названа причина

Гуцуляк попросил вернуть его в Полесье
Украинский вингер Алексей Гуцуляк мог быть заинтересован в возвращении в житомирский "Полесье". Однако руководство клуба отказало ему.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Бий-беги".
Гуцуляк не может найти клуб
По информации источника, Гуцуляк сам предложил "Полесью" рассмотреть возможность своего возвращения. Однако в житомирском клубе решили отказаться от этого варианта.
Основной причиной такого решения стало наличие в составе команды Андраде. Кроме того, "Полесье" продолжает работать над возможным подписанием еще одного украинского вингера — Алексея Кащука.
На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны "Полесья" или самого Гуцуляка нет.
Гуцуляк уже выступал за "Полесье", но не продлил контракт с клубом. Футболист хотел существенного повышения зарплаты, однако получил отказ. Он также стремился продолжить карьеру за рубежом, но до сих пор не нашел новую команду.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о зарплате Михаила Мудрика в "Челси", которая позволяет вингеру оставаться среди самых высокооплачиваемых украинских игроков.
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