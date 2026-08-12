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Главная Спорт Гуцуляк попросил вернуть его в Полесье

Гуцуляк попросил вернуть его в Полесье

Ua ru
Дата публикации 12 августа 2026 07:39
Полесье отказалось возвращать Гуцуляка — названа причина
Алексей Гуцуляк. Фото: "Полесье"

Украинский вингер Алексей Гуцуляк мог быть заинтересован в возвращении в житомирский "Полесье". Однако руководство клуба отказало ему.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Telegram-канал "Бий-беги".

Алексей Гуцуляк
Алексей Гуцуляк во время игры. Фото: "Полесье"

Гуцуляк не может найти клуб

По информации источника, Гуцуляк сам предложил "Полесью" рассмотреть возможность своего возвращения. Однако в житомирском клубе решили отказаться от этого варианта.

Основной причиной такого решения стало наличие в составе команды Андраде. Кроме того, "Полесье" продолжает работать над возможным подписанием еще одного украинского вингера — Алексея Кащука.

На данный момент официального подтверждения этой информации со стороны "Полесья" или самого Гуцуляка нет.

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Сообщение о просьбе Гуцуляка. Фото: скриншот

Гуцуляк уже выступал за "Полесье", но не продлил контракт с клубом. Футболист хотел существенного повышения зарплаты, однако получил отказ. Он также стремился продолжить карьеру за рубежом, но до сих пор не нашел новую команду.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о зарплате Михаила Мудрика в "Челси", которая позволяет вингеру оставаться среди самых высокооплачиваемых украинских игроков.

Также Новини.LIVE рассказывал, почему Михаил Спиваковский не считает Кристиана Биловара защитником уровня киевского "Динамо" и относит его к командам середины УПЛ.

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Футбол трансферы Полесье Алексей Гуцуляк
Андрей Гончар - Редактор
Автор:
Андрей Гончар
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