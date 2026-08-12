Полісся відмовилося повертати Гуцуляка — названа причина

Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Український вінгер Олексій Гуцуляк міг бути зацікавлений у поверненні до житомирського "Полісся". Однак керівництво клубу відмовило йому.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Бий-біжи".

Олексій Гуцуляк під час гри. Фото: "Полісся"

Гуцуляк не може знайти клуб

За інформацією джерела, Гуцуляк сам запропонував "Поліссю" розглянути можливість свого повернення. Проте в житомирському клубі вирішили відмовитися від цього варіанту.

Основною причиною такого рішення стала наявність у складі команди Андраде. Крім того, "Полісся" продовжує працювати над можливим підписанням ще одного українського вінгера — Олексія Кащука.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від "Полісся" чи самого Гуцуляка немає.

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Гуцуляк уже виступав за "Полісся", але не продовжив контракт із клубом. Футболіст хотів суттєвого підвищення зарплати, однак отримав відмову. Він також прагнув продовжити кар'єру за кордоном, але досі не знайшов нової команди.

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