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Головна Спорт Гуцуляк попросив повернути його в Полісся

Гуцуляк попросив повернути його в Полісся

Ua ru
Дата публікації: 12 серпня 2026 07:39
Полісся відмовилося повертати Гуцуляка — названа причина
Олексій Гуцуляк. Фото: "Полісся"

Український вінгер Олексій Гуцуляк міг бути зацікавлений у поверненні до житомирського "Полісся". Однак керівництво клубу відмовило йому.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Telegram-канал "Бий-біжи".

Алексей Гуцуляк
Олексій Гуцуляк під час гри. Фото: "Полісся"

Гуцуляк не може знайти клуб

За інформацією джерела, Гуцуляк сам запропонував "Поліссю" розглянути можливість свого повернення. Проте в житомирському клубі вирішили відмовитися від цього варіанту.

Основною причиною такого рішення стала наявність у складі команди Андраде. Крім того, "Полісся" продовжує працювати над можливим підписанням ще одного українського вінгера — Олексія Кащука.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації від "Полісся" чи самого Гуцуляка немає.

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Повідомлення про прохання Гуцуляка. Фото: скриншот

Гуцуляк уже виступав за "Полісся", але не продовжив контракт із клубом. Футболіст хотів суттєвого підвищення зарплати, однак отримав відмову. Він також прагнув продовжити кар'єру за кордоном, але досі не знайшов нової команди.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про зарплату Михайла Мудрика в "Челсі", яка дозволяє вінгеру залишатися серед найбільш високооплачуваних українських гравців.

Також Новини.LIVE розповідав, чому Михайло Співаковський не бачить Крістіана Біловара захисником рівня київського "Динамо" та відносить його до команд середини УПЛ.

Футбол трансфери Полісся Олексій Гуцуляк
Андрій Гончар - Редактор
Автор:
Андрій Гончар
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