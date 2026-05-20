Главная Спорт Гвардиола признался, покинет ли Манчестер Сити

Гвардиола признался, покинет ли Манчестер Сити

Дата публикации 20 мая 2026 06:25
Гвардиола отреагировал на слухи о своем уходе из Манчестер Сити
Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола высказался относительно своего будущего после потери шансов на чемпионство в Англии. Испанский специалист пока не определился со своим будущим в клубе.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

В 37-м туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" — 1:1. После потери очков команда Гвардиолы окончательно потеряла возможность догнать "Арсенал", который досрочно стал чемпионом Англии.

Манчестер Сити, 20.05.2026
Расстроенные игроки "Ман Сити" расстроены. Фото: Reuters

Гвардиола высказался о своем будущем

После матча наставника "горожан" спросили о его дальнейших планах в клубе на фоне слухов о возможном уходе в конце сезона.

По его словам, он сначала планирует переговорить с руководством клуба, поскольку имеет еще год контракта.

Читайте также:

"Первым человеком, с которым я должен поговорить, будет президент клуба. Мы договорились, что после завершения сезона сядем и все обсудим", — сказал Гвардиола.

Испанец также объяснил, почему не хочет делать громких заявлений во время сезона.

"По моему опыту, когда ты что-то объявляешь посреди сезона, это всегда приводит к плохим результатам", — отметил тренер.

За тур до завершения чемпионата "Манчестер Сити" имеет 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Арсенал" с 82 очками уже гарантировал себе чемпионский титул.

Ранее медиа неоднократно сообщали, что одним из кандидатов на замену Гвардиоле является Энцо Мареска.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE публиковал информацию о трансляции и времени начала боя Александра Усика с Рико Верхувеном для зрителей в Украине.

Также Новини.LIVE информировал, что Йожеф Сабо выразил сомнения относительно возможного успеха Андреа Мальдеры на посту наставника сборной Украины.

Манчестер Сити Хосеп Гвардиола АПЛ
Андрей Котевич - Редактор, спортивный аналитик
Автор:
Андрей Котевич
