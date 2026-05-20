Гвардиола отреагировал на слухи о своем уходе из Манчестер Сити

Хосеп Гвардиола. Фото: Reuters

Главный тренер "Манчестер Сити" испанец Хосеп Гвардиола высказался относительно своего будущего после потери шансов на чемпионство в Англии. Испанский специалист пока не определился со своим будущим в клубе.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Sky Sports.

В 37-м туре АПЛ "Манчестер Сити" сыграл вничью с "Борнмутом" — 1:1. После потери очков команда Гвардиолы окончательно потеряла возможность догнать "Арсенал", который досрочно стал чемпионом Англии.

Гвардиола высказался о своем будущем

После матча наставника "горожан" спросили о его дальнейших планах в клубе на фоне слухов о возможном уходе в конце сезона.

По его словам, он сначала планирует переговорить с руководством клуба, поскольку имеет еще год контракта.

"Первым человеком, с которым я должен поговорить, будет президент клуба. Мы договорились, что после завершения сезона сядем и все обсудим", — сказал Гвардиола.

Испанец также объяснил, почему не хочет делать громких заявлений во время сезона.

"По моему опыту, когда ты что-то объявляешь посреди сезона, это всегда приводит к плохим результатам", — отметил тренер.

За тур до завершения чемпионата "Манчестер Сити" имеет 78 очков и занимает второе место в турнирной таблице. "Арсенал" с 82 очками уже гарантировал себе чемпионский титул.

Ранее медиа неоднократно сообщали, что одним из кандидатов на замену Гвардиоле является Энцо Мареска.

