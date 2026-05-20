Гвардіола зізнався, чи покине Манчестер Сіті

Гвардіола зізнався, чи покине Манчестер Сіті

Дата публікації: 20 травня 2026 06:25
Гвардіола відреагував на чутки про свій відхід з Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола. Фото: Reuters

Головний тренер "Манчестер Сіті" іспанець Хосеп Гвардіола висловився щодо свого майбутнього після втрати шансів на чемпіонство в Англії. Іспанський спеціаліст поки не визначився зі своїм майбутнім у клубі.

Про це повідомив портал Новини.LIVE з посиланням на Sky Sports.

У 37-му турі АПЛ "Манчестер Сіті" зіграв унічию з "Борнмутом" — 1:1. Після втрати очок команда Гвардіоли остаточно втратила можливість наздогнати "Арсенал", який достроково став чемпіоном Англії.

Манчестер Сити, 20.05.2026
Засмучені гравці "Ман Сіті". Фото: Reuters

Гвардіола висловився про своє майбутнє

Після матчу наставника "городян" запитали про його подальші плани в клубі на тлі чуток про можливий відхід наприкінці сезону.

За його словами, він спершу планує переговорити з керівництвом клубу, оскільки має ще рік контракту.

Читайте також:

"Першою людиною, з якою я маю поговорити, буде президент клубу. Ми домовилися, що після завершення сезону сядемо і все обговоримо", — сказав Гвардіола.

Іспанець також пояснив, чому не хоче робити гучних заяв під час сезону.

"З мого досвіду, коли ти щось оголошуєш посеред сезону, це завжди призводить до поганих результатів", — зазначив тренер.

За тур до завершення чемпіонату "Манчестер Сіті" має 78 очок та посідає друге місце в турнірній таблиці. "Арсенал" із 82 очками вже гарантував собі чемпіонський титул.

Раніше медіа неодноразово повідомляли, що одним із кандидатів на заміну Гвардіолі є Енцо Мареска.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE публікував інформацію про трансляцію та час початку бою Олександра Усика з Ріко Верхувеном для глядачів в Україні.

Також Новини.LIVE інформував, що Йожеф Сабо висловив сумніви щодо можливого успіху Андреа Мальдери на посаді наставника збірної України.

Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола АПЛ
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
