Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыМодаLifeЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Ямал достиг невероятного результата в соцсетях

Ямал достиг невероятного результата в соцсетях

Ua ru
Дата публикации 25 декабря 2025 07:58
Ямал установил рекорд на YouTube - миллион подписчиков за два дня
Ламин Ямал в матче против "Вильярреала". Фото: Reuters

Испанская звезда "Барселоны" Ламин Ямал уже является одним из самых популярных в мире футболистов. Сейчас он бьет рекорды в социальных сетях.

Даже новый YouTube-канал Ямала за два дня набрал более миллиона подписчиков в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Ямал пришел на YouTube

Вингер "Барселоны" и сборной Испании всего за два дня после запуска собственного YouTube-канала собрал более одного миллиона подписчиков — показатель, который ярко демонстрирует масштаб его популярности среди молодой аудитории.

Ламин Ямал сделал YouTube-канал
Новый YouTube-канал Ямала. Фото: скриншот

Канал Ямал создал 22 декабря и пока что наполнил его минимальным контентом: одним 11-минутным видео с экскурсией по собственному дому и несколькими короткими шортсами. Впрочем, даже этого оказалось достаточно, чтобы интерес к проекту взлетел мгновенно — эффект имени, харизмы и статуса новой звезды "Барселоны" сработал безотказно.

На футбольном уровне Ямал также переживает прорывной сезон. Он стабильно играет за основной состав каталонцев и в этом сезоне во всех турнирах провел 20 матчей, в которых забил девять голов и сделал 11 ассистов.

Напомним, ранее легенда "Динамо" Олег Блохин отсудил у столичного клуба крупную сумму.

Также ранее президент США Дональд Трамп похвалил Джейка Пола за бой с Энтони Джошуа.

футбол соцсети Барселона Ламин Ямал подписка
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации