Ямал установил рекорд на YouTube - миллион подписчиков за два дня

Ламин Ямал в матче против "Вильярреала". Фото: Reuters

Испанская звезда "Барселоны" Ламин Ямал уже является одним из самых популярных в мире футболистов. Сейчас он бьет рекорды в социальных сетях.

Даже новый YouTube-канал Ямала за два дня набрал более миллиона подписчиков в соцсетях, сообщил портал Новини.LIVE.

Ямал пришел на YouTube

Вингер "Барселоны" и сборной Испании всего за два дня после запуска собственного YouTube-канала собрал более одного миллиона подписчиков — показатель, который ярко демонстрирует масштаб его популярности среди молодой аудитории.

Новый YouTube-канал Ямала. Фото: скриншот

Канал Ямал создал 22 декабря и пока что наполнил его минимальным контентом: одним 11-минутным видео с экскурсией по собственному дому и несколькими короткими шортсами. Впрочем, даже этого оказалось достаточно, чтобы интерес к проекту взлетел мгновенно — эффект имени, харизмы и статуса новой звезды "Барселоны" сработал безотказно.

На футбольном уровне Ямал также переживает прорывной сезон. Он стабильно играет за основной состав каталонцев и в этом сезоне во всех турнирах провел 20 матчей, в которых забил девять голов и сделал 11 ассистов.

