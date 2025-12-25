Відео
Головна Спорт Ямал досяг неймовірного результату в соцмережах

Ямал досяг неймовірного результату в соцмережах

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 07:58
Ямал встановив рекорд на YouTube — мільйон підписників за два дні
Ламін Ямал в матчі проти "Вільярреалу". Фото: Reuters

Іспанська зірка "Барселони" Ламін Ямал вже є одним із найпопулярніших у світі футболістів. Наразі він б'є рекорди в соціальних мережах.

Навіть новий YouTube-канал Ямала за два дні набрав понад мільйон підписників у соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Ямал прийшов на YouTube

Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії лише за два дні після запуску власного YouTube-каналу зібрав понад один мільйон підписників — показник, який яскраво демонструє масштаб його популярності серед молодої аудиторії.

Ламин Ямал сделал YouTube-канал
Новий YouTube-канал Ямала. Фото: скриншот

Канал Ямал створив 22 грудня і поки що наповнив його мінімальним контентом: одним 11-хвилинним відео з екскурсією власним будинком та кількома короткими шортсами. Втім, навіть цього виявилося достатньо, щоб інтерес до проєкту злетів миттєво — ефект імені, харизми та статусу нової зірки "Барселони" спрацював безвідмовно.

На футбольному рівні Ямал також переживає проривний сезон. Він стабільно грає за основний склад каталонців і цього сезону в усіх турнірах провів 20 матчів, в яких забив дев'ять голів та зробив 11 асистів.

Нагадаємо, раніше легенда "Динамо" Олег Блохін відсудив у столичного клубу велику суму.

Також раніше президент США Дональд Трамп похвалив Джейка Пола за бій з Ентоні Джошуа.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
