Ямал встановив рекорд на YouTube — мільйон підписників за два дні

Ямал досяг неймовірного результату в соцмережах
Іспанська зірка "Барселони" Ламін Ямал вже є одним із найпопулярніших у світі футболістів. Наразі він б'є рекорди в соціальних мережах.
Навіть новий YouTube-канал Ямала за два дні набрав понад мільйон підписників у соцмережах, повідомив портал Новини.LIVE.
Ямал прийшов на YouTube
Вінгер "Барселони" та збірної Іспанії лише за два дні після запуску власного YouTube-каналу зібрав понад один мільйон підписників — показник, який яскраво демонструє масштаб його популярності серед молодої аудиторії.
Канал Ямал створив 22 грудня і поки що наповнив його мінімальним контентом: одним 11-хвилинним відео з екскурсією власним будинком та кількома короткими шортсами. Втім, навіть цього виявилося достатньо, щоб інтерес до проєкту злетів миттєво — ефект імені, харизми та статусу нової зірки "Барселони" спрацював безвідмовно.
На футбольному рівні Ямал також переживає проривний сезон. Він стабільно грає за основний склад каталонців і цього сезону в усіх турнірах провів 20 матчів, в яких забив дев'ять голів та зробив 11 асистів.
Нагадаємо, раніше легенда "Динамо" Олег Блохін відсудив у столичного клубу велику суму.
Також раніше президент США Дональд Трамп похвалив Джейка Пола за бій з Ентоні Джошуа.
Читайте Новини.LIVE!