Ямал розповів про нічні звички, які заважають розпочати стосунки з жінками

Юна зірка "Барселони" виявився людиною, яка дотримується спортивного режиму. Про це він сам розповів, коментуючи чутки про романи та свої знімки з нічних вечірок.

Про свій режим Ямал розповів у інтерв'ю Daily Mail.

Ямал проігнорував докази своєї любові до вечірок

Ямал розповів про незвичну побутову звичку, яка, за його словами, навіть впливає на особисте життя. Молодий форвард зізнався, що часто навмисно лягає спати раніше, аби прокинутися серед ночі.

За словами гравця, у такі моменти він не просто перевіряє час, а встає, щоб перекусити печивом, що називає своєрідним ритуалом і улюбленою нічною звичкою.

Футболіст пожартував, що саме через це йому складно будувати стосунки, адже нічні пробудження стали для нього звичними.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про розрив Ямаля зі співачкою Нікі Ніколь. Серед можливих причин називали неприйняття цих стосунків родиною гравця.

Через своє активне нічне життя Ямал насторожив керівництво "Барселони", яке проводить із ним виховні бесіди.

