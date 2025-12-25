Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Ямал розповів, чому не може мати дівчину

Ямал розповів, чому не може мати дівчину

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 06:45
Ямал розповів про нічні звички, які заважають розпочати стосунки з жінками
Ламін Ямал. Фото: Reuters

Юна зірка "Барселони" виявився людиною, яка дотримується спортивного режиму. Про це він сам розповів, коментуючи чутки про романи та свої знімки з нічних вечірок.

Про свій режим Ямал розповів у інтерв'ю Daily Mail.

Реклама
Читайте також:
Ламин Ямал
Ніккі Ніколь і Ламін Ямал. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Ямал проігнорував докази своєї любові до вечірок

Ямал розповів про незвичну побутову звичку, яка, за його словами, навіть впливає на особисте життя. Молодий форвард зізнався, що часто навмисно лягає спати раніше, аби прокинутися серед ночі.

За словами гравця, у такі моменти він не просто перевіряє час, а встає, щоб перекусити печивом, що називає своєрідним ритуалом і улюбленою нічною звичкою.

Футболіст пожартував, що саме через це йому складно будувати стосунки, адже нічні пробудження стали для нього звичними.

Раніше у ЗМІ з’являлася інформація про розрив Ямаля зі співачкою Нікі Ніколь. Серед можливих причин називали неприйняття цих стосунків родиною гравця.

Через своє активне нічне життя Ямал насторожив керівництво "Барселони", яке проводить із ним виховні бесіди.

Нагадаємо, раніше легенда "Динамо" Олег Блохін відсудив у братів Суркісів свою зарплату за кілька років.

Також раніше Дональд Трамп розповів, що думає про бій Джейка Пола з Ентоні Джошуа.

футбол Барселона дружини футболістів Ламін Ямал дівчата
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації