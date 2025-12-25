Ямал рассказал о ночных привычках, которые мешают начать отношения с женщинами

Ламин Ямал. Фото: Reuters

Юная звезда "Барселоны" оказался человеком, который придерживается спортивного режима. Об этом он сам рассказал, комментируя слухи о романах и своих снимках с ночных вечеринок.

О своем режиме Ямал рассказал в интервью Daily Mail.

Никки Николь и Ламин Ямал. Фото: instagram.com/nicki.nicole

Ямал проигнорировал доказательства своей любви к вечеринкам

Ямал рассказал о необычной бытовой привычке, которая, по его словам, даже влияет на личную жизнь. Молодой форвард признался, что часто намеренно ложится спать раньше, чтобы проснуться среди ночи.

По словам игрока, в такие моменты он не просто проверяет время, а встает, чтобы перекусить печеньем, что называет своеобразным ритуалом и любимой ночной привычкой.

Футболист пошутил, что именно из-за этого ему сложно строить отношения, ведь ночные пробуждения стали для него привычными.

Ранее в СМИ появлялась информация о разрыве Ямаля с певицей Ники Николь. Среди возможных причин называли неприятие этих отношений семьей игрока.

Из-за своей активной ночной жизни Ямал насторожил руководство "Барселоны", которое проводит с ним воспитательные беседы.

