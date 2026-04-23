Яремчук отреагировал на отставку Реброва из сборной Украины

Сергей Ребров и Роман Яремчук. Фото: УАФ

Форвард сборной Украины Роман Яремчук отреагировал на отставку Сергея Реброва с поста главного тренера национальной команды. Нападающий обратился к специалисту после решения.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram футболиста.

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Яремчук отреагировал на отставку

Форвард "Лиона" опубликовал сообщение в Instagram, где поблагодарил Реброва за совместный период в национальной команде.

"Спасибо за совместную работу и опыт", — написал футболист.

Ребров возглавлял сборную Украины с 2023 года. Команда провела 34 матча под его руководством: 16 побед, 8 ничьих и 10 поражений.

Команда забила 52 мяча и пропустила 49. Средний показатель — 1,65 очка за матч. Было использовано 52 игрока.

Ключевым фактором стал результат — сборная Украины не вышла на чемпионат мира-2026. После этого в Украинской ассоциации футбола и сам тренер решили завершить сотрудничество.

Ребров останется в структуре УАФ. В ассоциации сообщили, что он будет исполнять обязанности вице-президента и члена Исполнительного комитета.

Реакция Яремчука стала одной из первых среди игроков сборной, которые отреагировали на смену главного тренера.

