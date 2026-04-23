Яремчук відреагував на відставку Реброва зі збірної України

Сергій Ребров та Роман Яремчук. Фото: УАФ

Форвард збірної України Роман Яремчук відреагував на відставку Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди. Нападник звернувся до фахівця після рішення.

Роман Яремчук відреагував на відставку

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Форвард "Ліона" опублікував повідомлення в Instagram, подякував Реброву за спільний період у національній команді.

"Дякую за спільну роботу і досвід", — написав футболіст.

Ребров очолював збірну України з 2023 року. Команда провела 34 матчі під його керівництвом: 16 перемог, 8 нічиїх і 10 поразок.

Читайте також:

Команда забила 52 м’ячі та пропустила 49. Середній показник — 1,65 очка за матч. Було використано 52 гравців.

Ключовим фактором став результат — збірна України не вийшла на чемпіонат світу-2026. Після цього в Українській асоціації футболу і сам тренер вирішили завершити співпрацю.

Ребров залишиться в структурі УАФ. В асоціації повідомили, що він виконуватиме обов’язки віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Реакція Яремчука стала однією з перших серед гравців збірної, які відреагували на зміну головного тренера.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що Георгій Судаков може змінити клуб, оскільки "Бенфіка" вже підшукала для українця новий варіант продовження кар’єри.

Також Новини.LIVE писав, що полтавська "Ворскла" звернулася до своїх уболівальників із проханням про фінансову допомогу через складну ситуацію в клубі.