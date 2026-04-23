Головна Спорт Яремчук публічно попрощався з Ребровим, який подав у відставку

Яремчук публічно попрощався з Ребровим, який подав у відставку

Дата публікації: 23 квітня 2026 06:30
Яремчук відреагував на відставку Реброва зі збірної України
Сергій Ребров та Роман Яремчук. Фото: УАФ

Форвард збірної України Роман Яремчук відреагував на відставку Сергія Реброва з посади головного тренера національної команди. Нападник звернувся до фахівця після рішення.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram футболіста.

Роман Яремчук
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Яремчук відреагував на відставку

Форвард "Ліона" опублікував повідомлення в Instagram, подякував Реброву за спільний період у національній команді.

"Дякую за спільну роботу і досвід", — написав футболіст.

Ребров очолював збірну України з 2023 року. Команда провела 34 матчі під його керівництвом: 16 перемог, 8 нічиїх і 10 поразок.

Команда забила 52 м’ячі та пропустила 49. Середній показник — 1,65 очка за матч. Було використано 52 гравців.

Ключовим фактором став результат — збірна України не вийшла на чемпіонат світу-2026. Після цього в Українській асоціації футболу і сам тренер вирішили завершити співпрацю.

Ребров залишиться в структурі УАФ. В асоціації повідомили, що він виконуватиме обов’язки віцепрезидента та члена Виконавчого комітету.

Реакція Яремчука стала однією з перших серед гравців збірної, які відреагували на зміну головного тренера.

Збірна України з футболу Роман Яремчук Сергій Ребров
Андрій Котевич - Редактор, спортивний аналітик
Автор:
Андрій Котевич
