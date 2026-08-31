Ярмоленко обратился к болельщикам Динамо после поражения от Буковины

Ярмоленко извинился перед болельщиками Динамо после поражения
Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после разгромного поражения от "Буковины" (0:3) в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги. Опытный футболист взял на себя ответственность за результат команды и извинился перед болельщиками.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram футболиста.
Ярмоленко взял на себя ответственность
После финального свистка Ярмоленко пообщался с болельщиками "Динамо", а впоследствии опубликовал обращение в Instagram.
Андрей признал, что команда не оправдала ожиданий болельщиков и не продемонстрировала характера, самоотдачи и уровня игры, на которые они рассчитывали.
"Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите", — написал Ярмоленко.
В матче с "Буковиной" киевляне пропустили уже на 12-й минуте после ошибки у собственных ворот. После перерыва хозяева забили ещё дважды и одержали сенсационную победу со счётом 3:0.
Это поражение стало для "Динамо" первым в новом сезоне украинской Премьер-лиги. После четырех туров киевляне набрали шесть очков, при этом сыграли на один матч меньше, чем большинство соперников.
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