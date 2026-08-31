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Главная Спорт Ярмоленко извинился перед болельщиками Динамо после поражения

Ярмоленко извинился перед болельщиками Динамо после поражения

Ua ru
31 августа 2026 23:59
Ярмоленко обратился к болельщикам Динамо после поражения от Буковины
Андрей Ярмоленко в матче против "Буковины". Фото: "Динамо" Киев

Лидер киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко обратился к болельщикам после разгромного поражения от "Буковины" (0:3) в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги. Опытный футболист взял на себя ответственность за результат команды и извинился перед болельщиками.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на Instagram футболиста.

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Ярмоленко взял на себя ответственность

После финального свистка Ярмоленко пообщался с болельщиками "Динамо", а впоследствии опубликовал обращение в Instagram.

Андрей признал, что команда не оправдала ожиданий болельщиков и не продемонстрировала характера, самоотдачи и уровня игры, на которые они рассчитывали.

"Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Я беру на себя ответственность за результат и свою игру. Мы не показали того характера, самоотдачи и уровня, которых вы от нас ожидаете. Сегодня мы вас подвели. Простите", — написал Ярмоленко.

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В матче с "Буковиной" киевляне пропустили уже на 12-й минуте после ошибки у собственных ворот. После перерыва хозяева забили ещё дважды и одержали сенсационную победу со счётом 3:0.

Это поражение стало для "Динамо" первым в новом сезоне украинской Премьер-лиги. После четырех туров киевляне набрали шесть очков, при этом сыграли на один матч меньше, чем большинство соперников.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал о послании Владимира Кличко Мозесу Итауме после его поражения.

Также Новини.LIVE писал, что Тайсон Фьюри был потрясён неудачей Итаумы и не скрывал удивления после завершения боя.

Динамо Андрей Ярмоленко УПЛ болельщики ФК Буковина
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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