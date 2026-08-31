Ярмоленко звернувся до фанатів Динамо після поразки від Буковини

Андрій Ярмоленко проти "Буковини". Фото: "Динамо" Київ

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після розгромної поразки від "Буковини" (0:3) у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги. Досвідчений футболіст узяв на себе відповідальність за результат команди та попросив вибачення у фанатів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram футболіста.

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Ярмоленко взяв відповідальність

Після фінального свистка Ярмоленко поспілкувався з уболівальниками "Динамо", а згодом опублікував звернення в Instagram.

Андрій визнав, що команда не виправдала очікувань фанатів і не продемонструвала характеру, самовіддачі та рівня гри, на які вони розраховували.

"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", — написав Ярмоленко.

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У матчі з "Буковиною" кияни пропустили вже на 12-й хвилині після помилки біля власних воріт. Після перерви господарі забили ще двічі та здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:0.

Ця поразка стала для "Динамо" першою в новому сезоні української Прем'єр-ліги. Після чотирьох турів кияни мають шість очок, при цьому зіграли на один матч менше за більшість конкурентів.

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