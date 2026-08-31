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Головна Спорт Ярмоленко попросив вибачення у фанатів Динамо після поразки

Ярмоленко попросив вибачення у фанатів Динамо після поразки

Ua ru
31 серпня 2026 23:59
Ярмоленко звернувся до фанатів Динамо після поразки від Буковини
Андрій Ярмоленко проти "Буковини". Фото: "Динамо" Київ

Лідер київського "Динамо" Андрій Ярмоленко звернувся до вболівальників після розгромної поразки від "Буковини" (0:3) у матчі четвертого туру української Прем'єр-ліги. Досвідчений футболіст узяв на себе відповідальність за результат команди та попросив вибачення у фанатів.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE з посиланням на Instagram футболіста.

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Ярмоленко взяв відповідальність

Після фінального свистка Ярмоленко поспілкувався з уболівальниками "Динамо", а згодом опублікував звернення в Instagram.

Андрій визнав, що команда не виправдала очікувань фанатів і не продемонструвала характеру, самовіддачі та рівня гри, на які вони розраховували.

"Хочу попросити вибачення у наших уболівальників. Я беру на себе відповідальність за результат та свою гру. Ми не показали того характеру, самовіддачі та рівня, яких ви від нас очікуєте. Сьогодні ми вас підвели. Вибачте", — написав Ярмоленко.

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У матчі з "Буковиною" кияни пропустили вже на 12-й хвилині після помилки біля власних воріт. Після перерви господарі забили ще двічі та здобули сенсаційну перемогу з рахунком 3:0.

Ця поразка стала для "Динамо" першою в новому сезоні української Прем'єр-ліги. Після чотирьох турів кияни мають шість очок, при цьому зіграли на один матч менше за більшість конкурентів.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв про послання Володимира Кличка до Мозеса Ітауми після його поразки.

Також Новини.LIVE писав, що Тайсон Ф'юрі був приголомшений невдачею Ітауми та не приховував здивування після завершення бою.

Динамо Андрій Ярмоленко УПЛ вболівальники ФК Буковина
Агабекян Карен - редактор, спортивний оглядач
Автор:
Агабекян Карен

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