Витиньо покинет Динамо без компенсации - Суркисы платили за него 6 млн евро

Витиньо во время игры за "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

В 2022 году после начала российского полномасштабного вторжения в УЕФА и ФИФА разрешили легионерам украинских клубов уйти в бесплатную аренду. Киевское "Динамо" потеряло бразильца Витиньо, которого за полгода до этого купили в "Атлетико Паранаэнсе" за 6 млн евро.

Сейчас же Витиньо может покинуть "Динамо" без компенсации, сообщил портал TransferFeed.

Реклама

Читайте также:

Витиньо. Фото: "Интернасьонал"

"Динамо" может потерять игрока без компенсации

Витиньо имеет контракт до лета с "Динамо" и поэтому уже ведет предконтрактные переговоры с "Интернасьоналем". В бразильском клубе настроены оптимистично и рассчитывают сохранить хавбека в составе после завершения арендного соглашения, оформив полноценный контракт.

В то же время интерес к футболисту проявляют и другие клубы Бразилии. В частности, "Баия" готова подписать Витиньо как свободного агента летом, не форсируя переговоры в ближайшее время. Аналогичную заинтересованность демонстрирует и "Сантос", который следит за ситуацией вокруг игрока.

Таким образом, окончательное решение относительно дальнейшей карьеры Витиньо будет зависеть от результатов переговоров с "Интернасьоналем". Если договоренность не будет достигнута, летом бразилец может сменить клуб уже в статусе свободного агента.

Напомним, мадридский "Реал" готов купить очень дорогого игрока "Ливерпуля".

У Хаби Алонсо сейчас имеет ультиматум — невыполнение приведет к увольнению тренера.