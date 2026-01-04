Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гравець Динамо безкоштовно змінить клуб після втечі з України

Гравець Динамо безкоштовно змінить клуб після втечі з України

Ua ru
Дата публікації: 4 січня 2026 16:06
Вітінью покине Динамо без компенсації — Суркіси платили за нього 6 млн євро
Вітінью під час гри за "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У 2022 році після початку російського повномасштабного вторгнення в УЄФА та ФІФА дозволили легіонерам українських клубів піти в безкоштовну оренду. Київське "Динамо" втратило бразильця Вітінью, якого за півроку до цього купили в "Атлетіко Паранаенсе" за 6 млн євро.

Наразі ж Вітінью може покинути "Динамо" без компенсації, повідомив портал TransferFeed.

Реклама
Читайте також:
Витиньо представлен игроком Интернассионаля
Вітінью. Фото: "Інтернасьйонал"

"Динамо" може втратити гравця без компенсації

Вітінью має контракт до літа з "Динамо" і тому вже веде передконтрактні перемовини з "Інтернасьйоналем". У бразильському клубі налаштовані оптимістично та розраховують зберегти хавбека в складі після завершення орендної угоди, оформивши повноцінний контракт.

Водночас інтерес до футболіста проявляють і інші клуби Бразилії. Зокрема, "Баїя" готова підписати Вітінью як вільного агента влітку, не форсуючи переговори найближчим часом. Аналогічну зацікавленість демонструє і "Сантос", який стежить за ситуацією навколо гравця.

Таким чином, остаточне рішення щодо подальшої кар’єри Вітінью залежатиме від результатів перемовин із "Інтернасьйоналем". Якщо домовленості не буде досягнуто, влітку бразилець може змінити клуб уже в статусі вільного агента.

Нагадаємо, мадридський "Реал" готовий купити дуже дорогого гравця "Ліверпуля".

У Хабі Алонсо наразі є ультиматум — невиконання призведе до звільнення тренера.

футбол Бразилія Динамо Футбол трансфери УПЛ
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації