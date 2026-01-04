Вітінью покине Динамо без компенсації — Суркіси платили за нього 6 млн євро

Вітінью під час гри за "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

У 2022 році після початку російського повномасштабного вторгнення в УЄФА та ФІФА дозволили легіонерам українських клубів піти в безкоштовну оренду. Київське "Динамо" втратило бразильця Вітінью, якого за півроку до цього купили в "Атлетіко Паранаенсе" за 6 млн євро.

Наразі ж Вітінью може покинути "Динамо" без компенсації, повідомив портал TransferFeed.

Реклама

Читайте також:

Вітінью. Фото: "Інтернасьйонал"

"Динамо" може втратити гравця без компенсації

Вітінью має контракт до літа з "Динамо" і тому вже веде передконтрактні перемовини з "Інтернасьйоналем". У бразильському клубі налаштовані оптимістично та розраховують зберегти хавбека в складі після завершення орендної угоди, оформивши повноцінний контракт.

Водночас інтерес до футболіста проявляють і інші клуби Бразилії. Зокрема, "Баїя" готова підписати Вітінью як вільного агента влітку, не форсуючи переговори найближчим часом. Аналогічну зацікавленість демонструє і "Сантос", який стежить за ситуацією навколо гравця.

Таким чином, остаточне рішення щодо подальшої кар’єри Вітінью залежатиме від результатів перемовин із "Інтернасьйоналем". Якщо домовленості не буде досягнуто, влітку бразилець може змінити клуб уже в статусі вільного агента.

Нагадаємо, мадридський "Реал" готовий купити дуже дорогого гравця "Ліверпуля".

У Хабі Алонсо наразі є ультиматум — невиконання призведе до звільнення тренера.