Игроки Динамо встретились с Костюком после возвращения с Кипра

Игрокам Динамо представили новых тренеров, что подняло настроение
Киевское "Динамо" вернулось в Украину после матча с "Омонией" на Кипре (0:2). Футболисты сразу встретились с новым тренерским штабом.
О встрече с новым тренерским штабом сообщила пресс-служба "Динамо".
Встреча игроков с Костюком
Футболистам сразу представили тренерский штаб, куда вошли Игорь Костюк, его ассистент Олег Венглинский, тренер вратарей Тарас Луценко, работавший ранее в академии.
От предыдущего тренерского штаба остались тренер по физической подготовке Виталий Кулыба и специалист по стандартным положениям и тренер-аналитик Мацей Кендзьорек.
Команда, несмотря на поражение и усталость от долгой дороги, приветливо встретила тренерский штаб, многие игроки выглядели довольными с улыбками на лицах.
Игроки "Динамо" будут иметь два дня тренировок и 1 декабря сыграют в УПЛ против "Полтавы", которая идет на последнем месте в турнире.
