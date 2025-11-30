Игроки Динамо встретились с Костюком после возвращения с Кипра

Тренировка "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" вернулось в Украину после матча с "Омонией" на Кипре (0:2). Футболисты сразу встретились с новым тренерским штабом.

О встрече с новым тренерским штабом сообщила пресс-служба "Динамо".

Встреча игроков с Костюком

Футболистам сразу представили тренерский штаб, куда вошли Игорь Костюк, его ассистент Олег Венглинский, тренер вратарей Тарас Луценко, работавший ранее в академии.

От предыдущего тренерского штаба остались тренер по физической подготовке Виталий Кулыба и специалист по стандартным положениям и тренер-аналитик Мацей Кендзьорек.

Команда, несмотря на поражение и усталость от долгой дороги, приветливо встретила тренерский штаб, многие игроки выглядели довольными с улыбками на лицах.

Игроки "Динамо" будут иметь два дня тренировок и 1 декабря сыграют в УПЛ против "Полтавы", которая идет на последнем месте в турнире.

