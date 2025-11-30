Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Игрокам Динамо представили новых тренеров, что подняло настроение

Игрокам Динамо представили новых тренеров, что подняло настроение

Ua ru
Дата публикации 30 ноября 2025 07:41
Игроки Динамо встретились с Костюком после возвращения с Кипра
Тренировка "Динамо". Фото: "Динамо" Киев

Киевское "Динамо" вернулось в Украину после матча с "Омонией" на Кипре (0:2). Футболисты сразу встретились с новым тренерским штабом.

О встрече с новым тренерским штабом сообщила пресс-служба "Динамо".

Реклама
Читайте также:

Встреча игроков с Костюком

Футболистам сразу представили тренерский штаб, куда вошли Игорь Костюк, его ассистент Олег Венглинский, тренер вратарей Тарас Луценко, работавший ранее в академии.

От предыдущего тренерского штаба остались тренер по физической подготовке Виталий Кулыба и специалист по стандартным положениям и тренер-аналитик Мацей Кендзьорек.

Команда, несмотря на поражение и усталость от долгой дороги, приветливо встретила тренерский штаб, многие игроки выглядели довольными с улыбками на лицах.

Игроки "Динамо" будут иметь два дня тренировок и 1 декабря сыграют в УПЛ против "Полтавы", которая идет на последнем месте в турнире.

Напомним, ранее французский "ПСЖ" стал фаворитом в борьбе за Винисиусом Жуниором.

От российского удара по Киеву пострадал дом, связанный с Артемом Милевским.

футбол Динамо УПЛ тренировки Игорь Костюк
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации