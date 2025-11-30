Гравці Динамо зустрілися з Костюком після повернення з Кіпру

Тренування "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" повернулось в Україну після матчу з "Омонією" на Кіпрі (0:2). Футболісти відразу зустрілись з новим тренерським штабом.

Про зустріч з новим тренерським штабом повідомила пресслужба "Динамо".

Зустріч гравців з Костюком

Футболістам відразу представили тренерський штаб, куди увійшли Ігор Костюк, його асистент Олег Венглинський, тренер воротарів Тарас Луценко, який працював в академії.

Від попереднього тренерського штабу залишились тренер з фізичної підготовки Віталій Кулиба та спеціаліст зі стандартних положень та тренер-аналітик Мацей Кендзьорек.

Команда, попри поразку та втому від довгої дороги, привітно зустріла тренерський штаб та багато гравців виглядали задоволеними з посмішками на обличчі.

Гравці "Динамо" матимуть два дні тренувань і 1 грудня зіграють в УПЛ проти "Полтави", яка йде на останньому місці в турнірі.

