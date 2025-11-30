Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Гравцям Динамо представили тренерський штаб — це підняло настрій

Гравцям Динамо представили тренерський штаб — це підняло настрій

Ua ru
Дата публікації: 30 листопада 2025 07:41
Гравці Динамо зустрілися з Костюком після повернення з Кіпру
Тренування "Динамо". Фото: "Динамо" Київ

Київське "Динамо" повернулось в Україну після матчу з "Омонією" на Кіпрі (0:2). Футболісти відразу зустрілись з новим тренерським штабом.

Про зустріч з новим тренерським штабом повідомила пресслужба "Динамо".

Реклама
Читайте також:

Зустріч гравців з Костюком

Футболістам відразу представили тренерський штаб, куди увійшли Ігор Костюк, його асистент Олег Венглинський, тренер воротарів Тарас Луценко, який працював в академії.

Від попереднього тренерського штабу залишились тренер з фізичної підготовки Віталій Кулиба та спеціаліст зі стандартних положень та тренер-аналітик Мацей Кендзьорек.

Команда, попри поразку та втому від довгої дороги, привітно зустріла тренерський штаб та багато гравців виглядали задоволеними з посмішками на обличчі.

Гравці "Динамо" матимуть два дні тренувань і 1 грудня зіграють в УПЛ проти "Полтави", яка йде на останньому місці в турнірі.

Нагадаємо, раніше французький "ПСЖ" став фаворитом у боротьбі за Вінісіусом Жуніором.

Від російського удару по Києву постраждав будинок, пов'язаний з Артемом Мілевським.

футбол Динамо УПЛ тренування Ігор Костюк
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації