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Главная Спорт Игроки Динамо и Шахтера подрались во время матча

Игроки Динамо и Шахтера подрались во время матча

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2026 15:50
Игроки Динамо подрались с Шахтером, но одержали победу в матче
Матч "Шахтер" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: "Динамо" Киев

В юношеском чемпионате Украины матч между "Шахтером" и "Динамо" завершился не только победой киевлян, но и громким конфликтом. В конце встречи жесткий подкат защитника горняков спровоцировал массовую потасовку с участием футболистов и представителей тренерских штабов.

О стычке на матче сообщил портал Новини.LIVE.

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Юношеское классико прошло не без конфликта

Матч четвертого тура чемпионата Украины проходил под контролем игроков "Динамо". В первом тайме киевляне обеспечили себе комфортное преимущество благодаря голам Даниэля Дехтяра на 13-й минуте и Арсения Федоренко на 31-й.

После перерыва "Шахтер" пытался вернуться в игру, но долгое время не мог создать серьезных моментов. Лишь на 85-й минуте "горняки" сократили отставание, сделав счет 1:2.

На 87-й минуте на поле вспыхнул конфликт. Защитник "Шахтера" Станислав Шукалович грубо сыграл в подкате против динамовца Даныла Ермака. После этого между футболистами обеих команд возникла массовая потасовка, к которой присоединились и представители тренерских штабов.

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Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что Ярослава Магучих досрочно гарантировала себе место в финале Алмазной лиги.

Также Новини.LIVE писал о решении украинки Кейт Коваль покинуть "ЛСЮ Тайгерс" вскоре после перехода российской баскетболистки.

драка футбол ФК Шахтер Динамо УПЛ
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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