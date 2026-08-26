Гравці Динамо побилися з Шахтарем, але здобули перемогу у матчі

Матч "Шахтар" U-19 — "Динамо" U-19. Фото: "Динамо" Київ

У юнацькій першості України матч між "Шахтарем" та "Динамо" завершився не лише перемогою киян, а й гучним конфліктом. Наприкінці зустрічі жорсткий підкат захисника "гірників" спровокував масову сутичку за участю футболістів і представників тренерських штабів.

Про сутичку на матчі повідомив портал Новини.LIVE.

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Юнацьке класико пройшло не без конфлікту

Матч четвертого туру чемпіонату України проходив під контролем гравців "Динамо". У першому таймі кияни забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Даніеля Дехтяра на 13-й хвилині та Арсенія Федоренка на 31-й.

Після перерви "Шахтар" намагався повернутися у гру, але тривалий час не міг створити серйозних моментів. Лише на 85-й хвилині "гірники" скоротили відставання, зробивши рахунок 1:2.

На 87-й хвилині на полі спалахнув конфлікт. Захисник "Шахтаря" Станіслав Шукалович грубо зіграв у підкаті проти динамівця Данила Єрмака. Після цього між футболістами обох команд виникла масова сутичка, до якої долучилися й представники тренерських штабів.

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