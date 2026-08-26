Гравці Динамо побилися з Шахтарем, але здобули перемогу у матчі

Гравці Динамо та Шахтаря побилися під час матчу
У юнацькій першості України матч між "Шахтарем" та "Динамо" завершився не лише перемогою киян, а й гучним конфліктом. Наприкінці зустрічі жорсткий підкат захисника "гірників" спровокував масову сутичку за участю футболістів і представників тренерських штабів.
Про сутичку на матчі повідомив портал Новини.LIVE.
Юнацьке класико пройшло не без конфлікту
Матч четвертого туру чемпіонату України проходив під контролем гравців "Динамо". У першому таймі кияни забезпечили собі комфортну перевагу завдяки голам Даніеля Дехтяра на 13-й хвилині та Арсенія Федоренка на 31-й.
Після перерви "Шахтар" намагався повернутися у гру, але тривалий час не міг створити серйозних моментів. Лише на 85-й хвилині "гірники" скоротили відставання, зробивши рахунок 1:2.
На 87-й хвилині на полі спалахнув конфлікт. Захисник "Шахтаря" Станіслав Шукалович грубо зіграв у підкаті проти динамівця Данила Єрмака. Після цього між футболістами обох команд виникла масова сутичка, до якої долучилися й представники тренерських штабів.
Арбітр покарав Шукаловича жовтою карткою за небезпечний фол. Попередження також отримав футболіст "Динамо" Бекерський.
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