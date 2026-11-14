Сборная России по хоккею. Иллюстративное фото: российские СМИ

Международная федерация хоккея (IIHF) обжаловала решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о возвращении российских сборных на международные турниры. Причиной стали возможные нарушения со стороны двух арбитров, которые не сообщили о своих предыдущих деловых контактах с Россией во время рассмотрения дела об отстранении команд из РФ.

Об этом сообщает TSN со ссылкой на источник в IIHF, передает Новини.LIVE.

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Сообщение TSN. Фото: скриншот

IIHF обжаловала решение CAS по России

Основанием для обжалования стали сведения о двух членах арбитражной коллегии — итальянце Джулио Палермо и египтянине Исмаиле Селиме.

По данным журналистов, в течение последних полутора лет они принимали участие в конференциях в Москве, однако не задекларировали соответствующие контакты во время рассмотрения дела.

В CAS ранее объяснили, что Палермо посетил российскую столицу за собственный счет еще до назначения арбитром в этом разбирательстве. По утверждению суда, на тот момент он не знал, что будет рассматривать дело российской хоккейной федерации.

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CAS 30 октября удовлетворил апелляцию Федерации хоккея России и отменил отстранение ее национальных команд.

Арбитры пришли к выводу, что IIHF не предоставила достаточных доказательств рисков безопасности, которые оправдывали бы дальнейший запрет.

Решение открыло российским сборным возможность возвращения на международные турниры, в частности чемпионат мира-2027 в Германии. В ответ на решение семь сборных отказались подписывать расписание матчей турнира.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что 8 ноября стало известно о возможном возвращении сборной России на молодежный чемпионат мира по хоккею-2027. После решения Спортивного арбитражного суда россиянам предварительно отвели место Норвегии в элитном дивизионе. В то же время Швейцария отказалась играть против россиян, а Канада выступила против их допуска на турнир.

Также Новини.LIVE писал, что ранее появилась информация об угрозе исключения сборной Украины из элитного дивизиона чемпионата мира по хоккею. Президент Шведской хоккейной ассоциации Андерс Ларссон объяснил, что после возвращения Россия должна выступать на уровне, который занимала до отстранения. Из-за этого украинская команда, которая впервые за 20 лет пробилась в элиту, рискует потерять свое место.