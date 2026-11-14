Збірна Росії з хокею. Фото ілюстративне: росЗМІ

Міжнародна федерація хокею (IIHF) оскаржила рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) про повернення російських збірних до міжнародних турнірів. Причиною стали можливі порушення з боку двох арбітрів, які не повідомили про свої попередні ділові контакти з Росією під час розгляду справи щодо відсторонення команд з РФ.

Про це повідомляє TSN із посиланням на джерело в IIHF, передає Новини.LIVE.

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Повідомлення TSN. Фото: скриншот

IIHF оскаржила рішення CAS щодо Росії

Підставою для оскарження стали відомості про двох членів арбітражної колегії — італійця Джуліо Палермо та єгиптянина Ісмаїла Селіма.

За даними журналістів, протягом останніх півтора року вони брали участь у конференціях у Москві, однак не задекларували відповідних контактів під час розгляду справи.

У CAS раніше пояснили, що Палермо відвідав російську столицю власним коштом ще до призначення арбітром у цьому провадженні. За твердженням суду, на той момент він не знав, що розглядатиме справу російської хокейної федерації.

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Повернення російських хокеїстів

CAS 30 жовтня задовольнив апеляцію Федерації хокею Росії та скасував відсторонення її національних команд.

Арбітри дійшли висновку, що IIHF не надала достатніх доказів безпекових ризиків, які виправдовували б подальшу заборону.

Рішення відкрило російським збірним можливість повернення на міжнародні турніри, зокрема чемпіонат світу-2027 в Німеччині. У відповідь на рішення сім збірних відмовилися підписувати розклад матчів турніру.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що 8 листопада стало відомо про можливе повернення збірної Росії на молодіжний чемпіонат світу з хокею-2027. Після рішення Спортивного арбітражного суду росіянам попередньо відвели місце Норвегії в елітному дивізіоні. Водночас Швейцарія відмовилася грати проти росіян, а Канада виступила проти їхнього допуску на турнір.

Також Новини.LIVE писав, що раніше з'явилася інформація про загрозу виключення збірної України з елітного дивізіону чемпіонату світу з хокею. Президент Шведської хокейної асоціації Андерс Ларссон пояснив, що після повернення Росія має виступати на рівні, який займала до відсторонення. Через це українська команда, яка вперше за 20 років пробилася до еліти, ризикує втратити своє місце.