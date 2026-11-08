Збірна Росії з хокею. Фото ілюстративне: росЗМІ

Міжнародна федерація хокею (ІІХФ) розпочала процедуру повернення збірної Росії на молодіжний чемпіонат світу в 2027 році, що може призвести до виключення Норвегії з елітного дивізіону. Після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) росіянам попередньо відвели місце норвежців, які здобули право виступати серед найсильніших команд світу за спортивним принципом.

Про це повідомила Швейцарська федерація хокею, передає Новини.LIVE.

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Росія може замінити Норвегію на молодіжному ЧС-2027

Спортивний арбітражний суд задовольнив апеляцію російської сторони та зобов'язав ІІХФ переглянути її відсторонення від міжнародних змагань. Після цього федерація надіслала учасникам молодіжного чемпіонату світу оновлений розклад матчів, який передбачає повернення росіян.

Згідно з документом, збірна Росії має отримати десяте місце в рейтингу турніру та замінити Норвегію в елітному дивізіоні.

Норвежці, які раніше вибороли право виступати серед найсильніших, у такому разі перейдуть до Дивізіону I, групи А.

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Росія має потрапити до групи з Канадою, Чехією, Латвією та Швейцарією.

При цьому остаточна участь росіян залишається під питанням через позицію країни-господарки та інших учасників турніру.

Швейцарія відмовилася грати проти Росії

Швейцарська федерація хокею оголосила, що її молодіжна збірна не вийде на матч проти росіян, запланований на 27 грудня.

Таке рішення ухвалили після оцінки спортивних, політичних і суспільних обставин. При цьому швейцарці не планують бойкотувати весь чемпіонат.

Проти допуску Росії також виступила Канада. Прем'єр-міністр Марк Карні заявив, що російські та білоруські хокеїсти не зможуть представляти свої країни на турнірі, поки триває війна.

Потенційне повернення Росії створює ризики й для дорослої збірної України, яка вперше за 20 років кваліфікувалася до елітного дивізіону ЧС-2027.

За аналогічним принципом росіяни претендують на місце українців. Однак остаточного рішення щодо складу учасників чоловічого чемпіонату світу немає, оскільки Німеччина, яка прийматиме турнір, проти допуску Росії.

Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE повідомляв, що прем'єр-міністр Канади Марк Карні заборонив російським і білоруським хокеїстам виступати на міжнародних турнірах у країні. Обмеження діятимуть, поки Москва та Мінськ підтримують війну.

Також Новини.LIVE писав, що збірна Білорусі пропустить чемпіонат світу з хокею. Міжнародна федерація хокею частково задовольнила апеляцію білоруської сторони, але не дозволила повернення команд. Рішення стосується дорослого та юніорського чоловічих турнірів.