Прем'єр-міністр Канади Марк Карні. Фото: Reuters

Канада не допустить російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань на своїй території, поки Росія та Білорусь підтримують війну проти України. Молодіжний чемпіонат світу з хокею розпочнеться 26 грудня в канадській провінції Альберта.

Про це заявив прем’єр-міністр Канади Марк Карні, передає Новини.LIVE.

Реклама

Яку заяву зробив прем’єр-міністр Канади

"Поки Росія та Білорусь підтримують цю незаконну, невиправдану та жахливу війну в Україні, жоден із цих спортсменів не змагатиметься за свої країни в Канаді", — наголосив Карні.

Російська збірна могла вперше взяти участь у міжнародному турнірі після рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у Лозанні про її повернення до змагань.

Водночас Міжнародна федерація хокею (IIHF) заявила, що не погоджується з рішенням CAS. Проти участі російської команди також виступили шість європейських країн: Норвегія, Фінляндія, Швеція, Данія, Чехія та Латвія. Вони відмовилися грати проти росіян на чемпіонаті світу, запланованому на травень 2027 року.

Читайте також:

У Латвії така позиція закріплена на законодавчому рівні — у національному законі про спорт.

Як повідомляли Новини.LIVE, шведська компанія AJ Products припиняє 37-річне спонсорство чемпіонату світу з хокею серед чоловіків через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) допустити Росію до міжнародних змагань. Генеральний директор компанії Девід Брей підтвердив, що логотип AJ Products більше не з’являтиметься на турнірі наступного року.

Як повідомляли Новини.LIVE, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга засудив рішення CAS щодо повернення російських національних збірних до міжнародних хокейних змагань. Він наголосив, що допуск команд РФ надасть Москві міжнародну легітимність, якої вона прагне, попри те, що Росія продовжує війну проти України.