Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Карни заявил о недопуске российских хоккеистов к турниру в Канаде

Карни заявил о недопуске российских хоккеистов к турниру в Канаде

Ua ru
5 ноября 2026 09:24
Карни отказал российским и белорусским спортсменам в участии в соревнованиях в Канаде Reuters
Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Канада не допустит российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на своей территории, пока Россия и Беларусь поддерживают войну против Украины. Молодежный чемпионат мира по хоккею начнётся 26 декабря в канадской провинции Альберта.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Новини.LIVE.

Реклама

Какое заявление сделал премьер-министр Канады

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную и ужасную войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде", — подчеркнул Карни.

Российская сборная могла впервые принять участие в международном турнире после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о её возвращении к соревнованиям.

В то же время Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что не согласна с решением CAS. Против участия российской команды также выступили шесть европейских стран: Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия. Они отказались играть против россиян на чемпионате мира, запланированном на май 2027 года.

Читайте также:

В Латвии такая позиция закреплена на законодательном уровне — в национальном законе о спорте.

Как сообщали Новини.LIVE, шведская компания AJ Products прекращает 37-летнее спонсорство чемпионата мира по хоккею среди мужчин из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Россию к международным соревнованиям. Генеральный директор компании Дэвид Брей подтвердил, что логотип AJ Products больше не будет появляться на турнире в следующем году.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил решение CAS о возвращении российских национальных сборных к международным хоккейным соревнованиям. Он подчеркнул, что допуск команд РФ придаст Москве международную легитимность, к которой она стремится, несмотря на то, что Россия продолжает войну против Украины.

Канада спорт россияне Хоккей чемпионат мира
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации