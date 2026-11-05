Премьер-министр Канады Марк Карни. Фото: Reuters

Канада не допустит российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям на своей территории, пока Россия и Беларусь поддерживают войну против Украины. Молодежный чемпионат мира по хоккею начнётся 26 декабря в канадской провинции Альберта.

Об этом заявил премьер-министр Канады Марк Карни, передает Новини.LIVE.

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Какое заявление сделал премьер-министр Канады

"Пока Россия и Беларусь поддерживают эту незаконную, неоправданную и ужасную войну в Украине, ни один из этих спортсменов не будет выступать за свои страны в Канаде", — подчеркнул Карни.

Российская сборная могла впервые принять участие в международном турнире после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне о её возвращении к соревнованиям.

В то же время Международная федерация хоккея (IIHF) заявила, что не согласна с решением CAS. Против участия российской команды также выступили шесть европейских стран: Норвегия, Финляндия, Швеция, Дания, Чехия и Латвия. Они отказались играть против россиян на чемпионате мира, запланированном на май 2027 года.

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В Латвии такая позиция закреплена на законодательном уровне — в национальном законе о спорте.

Как сообщали Новини.LIVE, шведская компания AJ Products прекращает 37-летнее спонсорство чемпионата мира по хоккею среди мужчин из-за решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Россию к международным соревнованиям. Генеральный директор компании Дэвид Брей подтвердил, что логотип AJ Products больше не будет появляться на турнире в следующем году.

Как сообщали Новини.LIVE, министр иностранных дел Украины Андрей Сибига осудил решение CAS о возвращении российских национальных сборных к международным хоккейным соревнованиям. Он подчеркнул, что допуск команд РФ придаст Москве международную легитимность, к которой она стремится, несмотря на то, что Россия продолжает войну против Украины.