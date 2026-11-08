Сборная России по хоккею. Иллюстративное фото: российские СМИ

Международная федерация хоккея (ИИХФ) начала процедуру возвращения сборной России на молодежный чемпионат мира в 2027 году, что может привести к исключению Норвегии из элитного дивизиона. После решения Спортивного арбитражного суда (CAS) россиянам предварительно отвели место норвежцев, которые завоевали право выступать среди сильнейших команд мира по спортивному принципу.

Об этом сообщила Швейцарская федерация хоккея, передает Новини.LIVE.

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Россия может заменить Норвегию на молодежном ЧМ-2027

Спортивный арбитражный суд удовлетворил апелляцию российской стороны и обязал ИИХФ пересмотреть ее отстранение от международных соревнований. После этого федерация направила участникам молодежного чемпионата мира обновленное расписание матчей, предусматривающее возвращение россиян.

Согласно документу, сборная России должна получить десятое место в рейтинге турнира и заменить Норвегию в элитном дивизионе.

Норвежцы, которые ранее завоевали право выступать среди сильнейших, в таком случае перейдут в Дивизион I, группу А.

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Россия должна попасть в группу с Канадой, Чехией, Латвией и Швейцарией.

При этом окончательное участие россиян остается под вопросом из-за позиции страны-хозяйки и других участников турнира.

Швейцария отказалась играть против России

Швейцарская федерация хоккея объявила, что ее молодежная сборная не выйдет на матч против россиян, запланированный на 27 декабря.

Такое решение приняли после оценки спортивных, политических и общественных обстоятельств. При этом швейцарцы не планируют бойкотировать весь чемпионат.

Против допуска России также выступила Канада. Премьер-министр Марк Карни заявил, что российские и белорусские хоккеисты не смогут представлять свои страны на турнире, пока продолжается война.

Потенциальное возвращение России создает риски и для взрослой сборной Украины, которая впервые за 20 лет квалифицировалась в элитный дивизион ЧМ-2027.

По аналогичному принципу россияне претендуют на место украинцев. Однако окончательного решения относительно состава участников мужского чемпионата мира нет, поскольку Германия, которая примет турнир, выступает против допуска России.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE сообщал, что премьер-министр Канады Марк Карни запретил российским и белорусским хоккеистам выступать на международных турнирах в стране. Ограничения будут действовать, пока Москва и Минск поддерживают войну.

Также Новини.LIVE писал, что сборная Беларуси пропустит чемпионат мира по хоккею. Международная федерация хоккея частично удовлетворила апелляцию белорусской стороны, но не разрешила возвращение команд. Решение касается взрослого и юниорского мужских турниров.