Главная Спорт Источник сообщил детали о травме Яремчука перед мачем Украина — Швеция

Источник сообщил детали о травме Яремчука перед мачем Украина — Швеция

Дата публикации 23 марта 2026 14:15
Источник сообщил детали о травме Яремчука перед мачем Украина — Швеция
Роман Яремчук. Фото: УАФ

Центральный нападающий Роман Яремчук получил незначительное повреждение и может успеть восстановиться к матчу сборной Украины против Швеции. Форвард уже направляется в лагерь национальной команды.

О состоянии игрока сообщил инсайдер Игорь Бурбас, передает портал Новини.LIVE.

Яремчук поможет команде

По предварительной информации, травма не является серьезной. Ожидается, что нападающий пропустит лишь часть тренировок в общей группе на старте сбора.

"Повреждение Яремчука является незначительным", — отметил Бурбас.

Сейчас футболист должен пройти дополнительное медицинское обследование в расположении сборной. Окончательное решение о его готовности примут после консультаций с врачами.

По имеющимся данным, состояние Яремчука стабильное, и он может быть полностью готов к поединку против Швеции, который запланирован на 26 марта.

Ранее главный тренер "Лиона" Паулу Фонсека сообщал о проблемах украинца с ахилловым сухожилием, из-за которых он пропустил матч чемпионата Франции против "Монако".

В этом сезоне Яремчук провел 23 матча на клубном уровне. В его активе пять забитых мячей и две результативные передачи.

В зимнее трансферное окно греческий "Олимпиакос" отдал Романа в аренду в "Лион". Во Франции украинец начал получать от главного тренера Паулу Фонсеки больше игрового времени, что позволило ему улучшить физические кондиции перед матчами сборной Украины.

Полуфинальный матч Украина — Швеция запланирован на 26 марта на условно домашнем стадионе в Валенсии. В финале плей-офф, который состоится 31 марта, победитель противостояния Украина — Швеция встретится с победителем пары Польша — Албания. Команды, которые проиграют, сыграют товарищеский матч.

Напомним, украинские болельщики смогут посмотреть матч со Швецией — где и когда покажут игру.

футбол Сборная Украины по футболу Роман Яремчук ЧМ-2026 по футболу травма
Андрей Котевич - Редактор, спортивная редакция
Андрей Котевич
