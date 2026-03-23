Джерело повідомило деталі про травму Яремчука перед мачем Україна — Швеція

Роман Яремчук. Фото: УАФ

Центральний нападник Роман Яремчук отримав незначне ушкодження та може встигнути відновитися до матчу збірної України проти Швеції. Форвард уже прямує до табору національної команди.

Про стан гравця повідомив інсайдер Ігор Бурбас, передає портал Новини.LIVE.

Роман Яремчук в матчі проти Бельгії. Фото: УАФ

Яремчук допоможе команді

За попередньою інформацією, травма не є серйозною. Очікується, що нападник пропустить лише частину тренувань у загальній групі на старті збору.

"Пошкодження Яремчука є незначним", — зазначив Бурбас.

Наразі футболіст має пройти додаткове медичне обстеження в розташуванні збірної. Остаточне рішення щодо його готовності ухвалять після консультацій із лікарями.

За наявними даними, стан Яремчука стабільний, і він може бути повністю готовим до поєдинку проти Швеції, який запланований на 26 березня.

Раніше головний тренер "Ліона" Паулу Фонсека повідомляв про проблеми українця з ахілловим сухожиллям, через які він пропустив матч чемпіонату Франції проти "Монако".

Цього сезону Яремчук провів 23 матчі на клубному рівні. У його активі п’ять забитих м’ячів і дві результативні передачі.

У зимове трансферне вікно грецький "Олімпіакос" віддав Романа в оренду до "Ліона". У Франції українець почав отримувати від головного тренера Паулу Фонсеки більше ігрового часу, що дозволило йому покращити фізичні кондиції перед матчами збірної України.

Півфінальний матч Україна — Швеція заплановано на 26 березня на умовно домашньому стадіоні у Валенсії. У фіналі плей-оф, який відбудеться 31 березня, переможець протистояння Україна — Швеція зустрінеться з переможцем пари Польща — Албанія. Команди, які програють, зіграють товариський матч.

