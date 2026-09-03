Чемпионы мира из России получили от ISU возможность вновь выступать

ISU допустила к соревнованиям восемь российских фигуристов
Международный союз конькобежцев (ISU) официально присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам. Среди них — чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.
Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ISU.
Нейтральный статус получили восемь фигуристов
Помимо Мишиной и Галлямова, разрешение выступать под нейтральным флагом получили танцевальные дуэты Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, а также спортивная пара Вероника Меренкова/Даниль Галимов.
Все они смогут участвовать в международных турнирах без флага, гимна и другой государственной символики России в соответствии с правилами ISU.
Первым международным стартом для взрослых российских фигуристов после получения нейтрального статуса станет турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup, который пройдет в Японии с 4 по 6 сентября.
Летом ISU пересмотрела свою политику в отношении спортсменов из России и Беларуси. Федерация разрешила им вернуться к международным соревнованиям при условии соответствия критериям нейтральности, в частности при отсутствии связей с силовыми структурами и поддержки войны против Украины.
Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о нежелании российских спортсменов дистанцироваться от войны против Украины даже в том случае, если такое требование откроет им путь к мировым соревнованиям.
Также Новини.LIVE писал, какое решение приняли Руслан Малиновский и Арсений Батагов после того, как "Трабзонспор" договорился сыграть товарищеский матч на территории России.