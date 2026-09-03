Чемпионы мира из России получили от ISU возможность вновь выступать

Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Фото: российские СМИ

Международный союз конькобежцев (ISU) официально присвоил нейтральный статус восьми российским фигуристам. Среди них — чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Об этом сообщает портал Новини.LIVE со ссылкой на ISU.

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Нейтральный статус получили восемь фигуристов

Помимо Мишиной и Галлямова, разрешение выступать под нейтральным флагом получили танцевальные дуэты Елизавета Шичина/Павел Дрозд и Варвара Жданова/Тимур Бабаев-Смирнов, а также спортивная пара Вероника Меренкова/Даниль Галимов.

Все они смогут участвовать в международных турнирах без флага, гимна и другой государственной символики России в соответствии с правилами ISU.

Первым международным стартом для взрослых российских фигуристов после получения нейтрального статуса станет турнир серии Challenger Kinoshita Group Cup, который пройдет в Японии с 4 по 6 сентября.

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Летом ISU пересмотрела свою политику в отношении спортсменов из России и Беларуси. Федерация разрешила им вернуться к международным соревнованиям при условии соответствия критериям нейтральности, в частности при отсутствии связей с силовыми структурами и поддержки войны против Украины.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о нежелании российских спортсменов дистанцироваться от войны против Украины даже в том случае, если такое требование откроет им путь к мировым соревнованиям.

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