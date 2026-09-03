Чемпіони світу з Росії отримали від ISU можливість знову виступати

Анастасія Мішина та Олександр Галлямов. Фото: росЗМІ

Міжнародний союз ковзанярів (ISU) офіційно надав нейтральний статус вісьмом російським фігуристам. Серед них — чемпіони світу в парному катанні Анастасія Мішина та Олександр Галлямов.

Про це повідомляє портал Новини.LIVE із посиланням на ISU.

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Нейтральний статус отримали вісім фігуристів

Окрім Мішиної та Галлямова, дозвіл виступати під нейтральним прапором отримали танцювальні дуети Єлизавета Шичина/Павло Дрозд і Варвара Жданова/Тимур Бабаєв-Смирнов, а також спортивна пара Вероніка Меренкова/Даниль Галімов.

Усі вони зможуть брати участь у міжнародних турнірах без прапора, гімну та іншої державної символіки Росії відповідно до правил ISU.

Першим міжнародним стартом для дорослих російських фігуристів після отримання нейтрального статусу стане турнір серії Challenger Kinoshita Group Cup, який відбудеться в Японії з 4 до 6 вересня.

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Нагадаємо, раніше портал Новини.LIVE розповідав про небажання російських атлетів дистанціюватися від війни проти України навіть у разі, якщо така вимога відкриє їм шлях до світових змагань.

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