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Главная Спорт Итаума просил организовать бой с Хрговичем, но промоутер был против

Итаума просил организовать бой с Хрговичем, но промоутер был против

Ua ru
2 сентября 2026 17:06
Промоутер отговаривал Итауму от боя с Хрговичем, но команда боксера настаивала
Мозес Итаума и Филип Хргович. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира из Великобритании Карл Фрэмптон рассказал, что промоутер Фрэнк Уоррен не спешил организовывать поединок между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем. Однако команда молодого британца настояла на этом бою, который завершился поражением.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Boxing News.

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Уоррен не хотел этого боя

Фрэмптон признался, что слышал информацию о нежелании Фрэнка Уоррена организовывать поединок Итаумы с Хрговичем. В то же время, по его словам, сам боксер и его команда настаивали на этом противостоянии.

"Я слышал, что Мозес и его команда требовали этот бой, а Фрэнк Уоррен не очень хотел его проводить. Не знаю, насколько это правда, но именно это я слышал", — сказал Фрэмптон.

Бывший чемпион мира добавил, что если эта информация соответствует действительности, то промоутер проявил свой опыт и был прав.

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По мнению Фрэмптона, после такого изнурительного поединка Итауми не стоит сразу соглашаться на реванш или еще один бой с соперником такого уровня. Вместо этого британцу лучше провести несколько поединков с менее опасными соперниками, чтобы вернуть уверенность, и только после этого снова выходить на топовых соперников.

Хргович победил Итауми техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

Напомним, ранее портал Новини.LIVE рассказывал о мобилизации Евгения Хитрова, который в 2012 году представлял сильнейшую сборную Украины по боксу.

Также Новини.LIVE сообщал, что руководство "Динамо" определило двух кандидатов на замену Игорю Костюку.

бокс Филип Хргович супертяжелый вес профессиональный бокс Мозес Итаума Фрэнк Уоррен
Агабекян Карен - редактор, спортивный обозреватель
Автор:
Агабекян Карен

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