Промоутер отговаривал Итауму от боя с Хрговичем, но команда боксера настаивала

Мозес Итаума и Филип Хргович. Фото: Reuters

Бывший чемпион мира из Великобритании Карл Фрэмптон рассказал, что промоутер Фрэнк Уоррен не спешил организовывать поединок между Мозесом Итаумой и Филиппом Хрговичем. Однако команда молодого британца настояла на этом бою, который завершился поражением.

Об этом сообщил портал Новини.LIVE со ссылкой на YouTube-канал Boxing News.

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Уоррен не хотел этого боя

Фрэмптон признался, что слышал информацию о нежелании Фрэнка Уоррена организовывать поединок Итаумы с Хрговичем. В то же время, по его словам, сам боксер и его команда настаивали на этом противостоянии.

"Я слышал, что Мозес и его команда требовали этот бой, а Фрэнк Уоррен не очень хотел его проводить. Не знаю, насколько это правда, но именно это я слышал", — сказал Фрэмптон.

Бывший чемпион мира добавил, что если эта информация соответствует действительности, то промоутер проявил свой опыт и был прав.

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По мнению Фрэмптона, после такого изнурительного поединка Итауми не стоит сразу соглашаться на реванш или еще один бой с соперником такого уровня. Вместо этого британцу лучше провести несколько поединков с менее опасными соперниками, чтобы вернуть уверенность, и только после этого снова выходить на топовых соперников.

Хргович победил Итауми техническим нокаутом в девятом раунде и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии IBF в супертяжелом весе.

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